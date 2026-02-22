Войска РФ атаковали баллистикой Киев. Женщина и ребенок ранены в пригороде (обновлено)
В ночь на субботу, 22 февраля, войска РФ атаковали столицу баллистическим оружием.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГГА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
Первые последствия
Как отмечается, в результате атаки пострадала жилая многоэтажка в Святошинском районе. Зафиксирован пожар на крыше дома. Уточняется информация о пострадавших.
Позже Ткаченко опроверг информацию о повреждении многоэтажки.
Как впоследствии сообщил мэр Киева, Виталий Кличко, из пригорода столицы в больницы Киева госпитализировали двух пострадавших - женщину и ребенка.
Предварительно произошло падение обломков в частном секторе.
Что предшествовало?
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий22.02.2026 07:28 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Tata Parasolka
показать весь комментарий22.02.2026 08:16 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль