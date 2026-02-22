РУС
Новости
Войска РФ атаковали баллистикой Киев. Женщина и ребенок ранены в пригороде (обновлено)

баллистика на Киев

В ночь на субботу, 22 февраля, войска РФ атаковали столицу баллистическим оружием.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГГА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Первые последствия

Как отмечается, в результате атаки пострадала жилая многоэтажка в Святошинском районе. Зафиксирован пожар на крыше дома. Уточняется информация о пострадавших.

Позже Ткаченко опроверг информацию о повреждении многоэтажки.

Читайте: Первые пять областей и Киев уже представили планы устойчивости, - Кулеба

Как впоследствии сообщил мэр Киева, Виталий Кличко, из пригорода столицы в больницы Киева госпитализировали двух пострадавших - женщину и ребенка.

Предварительно произошло падение обломков в частном секторе.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
  • Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.

Читайте также: Трое работников Славянской ТЭС погибли из-за атаки РФ. Есть новые отключения электроэнергии в 5 областях, - Минэнерго

Киев (3319) обстрел (15019) баллистические ракеты (377)
