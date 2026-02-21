Первые пять областей и Киев уже представили планы устойчивости, - Кулеба
Киевская, Закарпатская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области и город Киев уже представили свои планы устойчивости.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба по итогам совещания с руководством областей и городов по региональным комплексным планам устойчивости в рамках подготовки к следующей зиме.
Что известно
"Первые пять регионов - Киевская, Закарпатская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области - и город Киев представили свои планы устойчивости. Это уже не общие подходы, а наработанные решения по каждому региону: что защищаем в первую очередь, где устанавливаем автономное питание, какие мощности нужны, какие источники финансирования", - отметил Кулеба.
О чем идет речь?
В частности, отмечается, что планы базируются на четырех направлениях:
- защита критической инфраструктуры;
- распределенная генерация;
- альтернативные источники питания;
- децентрализация тепла.
"Наша задача - чтобы люди имели тепло, воду и свет даже в случае постоянных атак.
Переходим от концепций к практическим шагам. Каждая область должна быть максимально автономной и готовой к любым вызовам следующей зимы", - подчеркнул министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"У розслідуванні The Gardian найбільше вражає, що навіть за кілька днів до повномасштабного вторгнення РНБО не послухалася Залужного, який вимагав запровадити воєнний стан, щоб розблокувати застосування ЗСУ!
Але я пригадую, як ще раніше - 18 січня 2022 року в ефірі Прямого і Пʼятого, тобто за півтора місяці до повномасштабного вторгнення Порошенко по пунктах розповідав, що треба зробити, щоб захистити країну.
Цитата з ефіру:«Є конкретні плани: розосередьте авіацію, розосередьте реактивну і крупнокаліберну артилерію, забезпечте прикриття стратегічної інфраструктури протиповітряною та протиракетною обороною. Зробіть усе, щоб не дозволити себе взяти в кільце - захистіть лінію Маріуполь-Крим для того, щоб не допустити прориву суходолом. Виставте бригаду в Житомирські області в Поліссі. Виставте розгорнуту бригаду в Чернігівській області для оборони Києва з півночі і північного сходу. Ви мене вночі розбудіть і я вам розкажу що таке захистити країну!»
Я думаю, якби влада зробила комплекс заходів, який пропонував Порошенко, якби РНБО послухалась Залужного і запровадила воєнний стан - територіальні втрати України були б значно меншими, а життя багатьох українців були б збережені!
Зокрема ворог не пройшов би Чонгар і не захопив би ні Маріуполь, ні Запорізьку АЕС."
Ну вот такую дебильную власть выбрали дебилы, что бы поржать.
Вспоминается их бАРбба с ростом курса доллара в первые месяцы войны - запретить писать курсы на табло. Не смотрите вверх, есть такой интересный фильм. Слямзили простое решение, власть простых решений.
Мда. Их уровень, как у их депутатов - анал табу, и юрченко опять украл пиво в магазине.