Первые пять областей и Киев уже представили планы устойчивости, - Кулеба

Киевская, Закарпатская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области и город Киев уже представили свои планы устойчивости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба по итогам совещания с руководством областей и городов по региональным комплексным планам устойчивости в рамках подготовки к следующей зиме.

Что известно

"Первые пять регионов - Киевская, Закарпатская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области - и город Киев представили свои планы устойчивости. Это уже не общие подходы, а наработанные решения по каждому региону: что защищаем в первую очередь, где устанавливаем автономное питание, какие мощности нужны, какие источники финансирования", - отметил Кулеба.

О чем идет речь?

В частности, отмечается, что планы базируются на четырех направлениях:

защита критической инфраструктуры;

распределенная генерация;

альтернативные источники питания;

децентрализация тепла.

"Наша задача - чтобы люди имели тепло, воду и свет даже в случае постоянных атак.

Переходим от концепций к практическим шагам. Каждая область должна быть максимально автономной и готовой к любым вызовам следующей зимы", - подчеркнул министр.

