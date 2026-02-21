РУС
1 494 30

Первые пять областей и Киев уже представили планы устойчивости, - Кулеба

Кулеба о планах устойчивости

Киевская, Закарпатская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области и город Киев уже представили свои планы устойчивости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба по итогам совещания с руководством областей и городов по региональным комплексным планам устойчивости в рамках подготовки к следующей зиме.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Первые пять регионов - Киевская, Закарпатская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области - и город Киев представили свои планы устойчивости. Это уже не общие подходы, а наработанные решения по каждому региону: что защищаем в первую очередь, где устанавливаем автономное питание, какие мощности нужны, какие источники финансирования", - отметил Кулеба.

Читайте также: ОГА должны подготовить региональные планы энергоустойчивости с четкими шагами их реализации, - Свириденко

О чем идет речь?

В частности, отмечается, что планы базируются на четырех направлениях:

  • защита критической инфраструктуры;
  • распределенная генерация;
  • альтернативные источники питания;
  • децентрализация тепла.

Читайте: Руководители ОГА в течение двух недель должны представить план устойчивости региона на 2026/2027 год, - Кулеба

"Наша задача - чтобы люди имели тепло, воду и свет даже в случае постоянных атак.

Переходим от концепций к практическим шагам. Каждая область должна быть максимально автономной и готовой к любым вызовам следующей зимы", - подчеркнул министр.

Читайте также: Шмыгаль: Имеем информацию о подготовке врагом новых ударов по энергетике

Автор: 

Киев (3315) Киевская область (1125) энергетика (1270) Запорожская область (2179) Донецкая область (5624) Кулеба Алексей (99) Днепропетровская область (1467) Закарпатская область (300)
Топ комментарии
Пункти незламності це самі позорні явища цієї недолугої зеленої влади, геть ішака! Стільки стирити і верещати про плани, які можуть бути просрані
21.02.2026 22:17 Ответить
Пункти нездатності - так було би правдивіше.
21.02.2026 22:55 Ответить
Якщо хтось ще пам'ятає, в "Соборі" Гончара комсомольський лідер запровадив "рапортічки"
21.02.2026 22:39 Ответить
а де в них потужність ? кармани вже готові до краденого бабла, мабуть черговий схематоз
21.02.2026 22:11 Ответить
Zелень з їх планами та назвами ціх плані типові совкові не на шо не здатні, окрім крадівництва, довбойоби.
21.02.2026 22:13 Ответить
не ранувато?
21.02.2026 22:14 Ответить
ну з планами тепер не те , що без планів. особливо в донецькій області, да куліба?
21.02.2026 22:15 Ответить
Лопати потужності видав вже всім? Де децентралізована єнергетика, планери?
21.02.2026 22:16 Ответить
Це не лопатодавець, однофамілець його
21.02.2026 23:05 Ответить
Сильно! - попередники віддихають
21.02.2026 22:16 Ответить
Плановики чи планокури?
21.02.2026 22:33 Ответить
Віктор Уколов:
"У розслідуванні The Gardian найбільше вражає, що навіть за кілька днів до повномасштабного вторгнення РНБО не послухалася Залужного, який вимагав запровадити воєнний стан, щоб розблокувати застосування ЗСУ!
Але я пригадую, як ще раніше - 18 січня 2022 року в ефірі Прямого і Пʼятого, тобто за півтора місяці до повномасштабного вторгнення Порошенко по пунктах розповідав, що треба зробити, щоб захистити країну.
Цитата з ефіру:«Є конкретні плани: розосередьте авіацію, розосередьте реактивну і крупнокаліберну артилерію, забезпечте прикриття стратегічної інфраструктури протиповітряною та протиракетною обороною. Зробіть усе, щоб не дозволити себе взяти в кільце - захистіть лінію Маріуполь-Крим для того, щоб не допустити прориву суходолом. Виставте бригаду в Житомирські області в Поліссі. Виставте розгорнуту бригаду в Чернігівській області для оборони Києва з півночі і північного сходу. Ви мене вночі розбудіть і я вам розкажу що таке захистити країну!»
Я думаю, якби влада зробила комплекс заходів, який пропонував Порошенко, якби РНБО послухалась Залужного і запровадила воєнний стан - територіальні втрати України були б значно меншими, а життя багатьох українців були б збережені!
Зокрема ворог не пройшов би Чонгар і не захопив би ні Маріуполь, ні Запорізьку АЕС."
21.02.2026 22:21 Ответить
бо мудрий нарід жрав кацапську пропаганду що Порошенко паганий, не хоче закінчуваті війну, що вся проблема у Порошенку, а ось оберуть Зелю то він все виправить
21.02.2026 22:25 Ответить
А ну да, центр показал свою дебильность и перекидывает ответственность на регионы. На регионы у которых забрали средства, что бы воровать через схемы миндича и баканова.
Ну вот такую дебильную власть выбрали дебилы, что бы поржать.
Вспоминается их бАРбба с ростом курса доллара в первые месяцы войны - запретить писать курсы на табло. Не смотрите вверх, есть такой интересный фильм. Слямзили простое решение, власть простых решений.
Мда. Их уровень, как у их депутатов - анал табу, и юрченко опять украл пиво в магазине.
21.02.2026 22:21 Ответить
Стілки ь вже було планів"незламності",що їх буде досить на десятки томів кримінальних справа,тільки вже по статті-- злочинна бездіяльність
21.02.2026 22:23 Ответить
За слова "стійкість", "незламність" та "потужність" скоро будуть по морді бити, це треба так вміти нормальні слова дискредитувати, але для команди "патужних" не існує дна, яке б вони не змогли пробити.
21.02.2026 22:24 Ответить
У мене теж буває непогана стійкість, особливо зранку.
21.02.2026 22:25 Ответить
21.02.2026 22:26 Ответить
Шобла усе в потужність грається
21.02.2026 22:29 Ответить
Гроші виділені європою скиздили а отже представляємо плани стійкості, гандони зелені.
21.02.2026 22:31 Ответить
Який тепер фуфель будуть запускати єрмаківські продавці ларьков?
21.02.2026 22:40 Ответить
Невиправні уйбки - менеджери топлять далі хриплогундосика?
21.02.2026 22:45 Ответить
Дивлюсь коментарі... Теж не зрозуміло. План стійкості - що там стоїть? Пункт незламності - що не зламалось? Про потужність взагалі не зрозуміло.
21.02.2026 22:47 Ответить
Там один представив 28 безпекових угод. А **** толку?
21.02.2026 22:49 Ответить
Тобто, загальнодержавний бюджет розікрали на "дєвушки на маскву" та навчання дітей зелених галущенків, і тепер примушують кожну область захищатися коштом місцевих бюджетів?
21.02.2026 23:44 Ответить
Ну нарешті! Свершилося! А то я вже хвилюватися почав....Перші п'ять областей та Київ героїчно представили свої ,,плани стійкості''. Ну тепер точно заживемо.... Мабуть, у цих планах нарешті прописали, як саме стійко триматися за асфальт, у який так дбайливо закатували мільярди замість ракетної програми ,,Нептун' чи ,,Вільха'? Ну дійсно, навіщо було готуватися до війни, чи фінансувати армію у 2021-му? Це ж ,було нудно і не цікаво. Набагато веселіше було ж розміновувати Чонгар та позакривати усі ракетні програмиі, закликати усіх на шашлики намагаючись побачити бажання миру в очах у путіна... А тепер на п'ятому році повномасштабного пекла вимагати від губернаторів папірці з назвою ,,План стійкості''. ПРосто шедеврально ! Це ж така інновація! Раніше до цього ніхто не додумався - мабуть, чекали на особливе натхнення від ,,Великого будівництва''. А до речі, а що там з попередніми серіями цього блокбастера? Нагадайте мені , а де зараз той :,,План перемоги'', якому всі так аплодували стоячи і який презентували з таким пафосом, ніби це інструкція з висадки на Марс? Де в біса той ,,План стійкості'' (загальнонаціональний), де обіцяли ,,потужну потужність'' і ,,незламну незламність'' ?Всі ті стратегії ,,невсиратості'', які множаться швидше, ніж дрони на складах (яких там теж чомусь менше, ніж у відосиках)? Схоже, що зараз у нас нова державна релігія - Планування Заради Планування. Головне ж - імітувати кіпучу діяльність. Якщо план не спрацював, треба просто випустити ще три нових плани: на рівні району, кварталу, під'їзду та окремої квартири. Наприклад : ,,План стійкості хрущовки №4'' - звучить гордо, чи не так? Поки ворог просувається, ми штампуємо слайди в PowerPoint. Бо навіщо нам снаряди, якщо у нас є стратегія ,,потужного наступу на граблі''? Головне - вірити, що кількість паперу рано чи пізно перейде в якість оборони.... .Цікаво, а наступним кроком буде що, вимога до кожного кота надати план індивідуальної стійкості до відсутності корму? А якщо серьозно, то так званий ,,План стійкості'' на рівні областей - це чергова невдала спроба зеленського ,,продати'' іх суспільству як порятунок і банальне перекладання своєі відповідальності на інших, бо якщо щось трапиться і тоді за будь-які майбутні кризи і лиха , звісно ж буде крайньою і відповідатиме ,,неефективна місцева влада'' ... Кличко підтвердить.....
21.02.2026 23:44 Ответить
Треба предоставляти не план стійкості, а план перемоги і його реалізовувати!
22.02.2026 00:21 Ответить
 
 