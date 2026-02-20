ОВА должны подготовить региональные планы энергоустойчивости с четкими шагами их реализации, - Свириденко
Правительство совместно с регионами работает над системным обеспечением энергетической устойчивости страны и подготовкой к следующему отопительному сезону.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам совещания с Минразвития, Минэнерго, руководителями ОГА и представителями энергетических компаний по реализации Плана энергетической устойчивости областей, передает Цензор.НЕТ.
"У нас нет иллюзий — враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность общин к следующей зиме", — рассказала она.
О чем идет речь?
Ключевые элементы Плана энергетической устойчивости областей:
- Защита объектов критической инфраструктуры.
- Развитие распределенной генерации.
- Альтернативные источники питания для критической инфраструктуры.
- Распределенная тепловая генерация.
ОВА готовят региональные планы
Свириденко отметила, что по результатам совещания поручила ОВА совместно с Минразвития, Минэнерго, Минфином, Укрэнерго и другими ответственными структурами разработать и подать региональные планы энергетической устойчивости с четкими шагами их реализации.
Каждая область должна:
- определить перечень объектов критической инфраструктуры, требующих первоочередной защиты и автономного питания;
- составить пошаговый план со сроками его выполнения до начала отопительного сезона;
- определить потребность в оборудовании и финансировании работ;
- определить необходимые ресурсы для реализации Плана.
По словам премьер-министра, следующая задача - синхронизировать региональные планы с возможностями государства и обеспечить их своевременную реализацию.
