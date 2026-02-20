ОВА должны подготовить региональные планы энергоустойчивости с четкими шагами их реализации, - Свириденко

Правительство совместно с регионами работает над системным обеспечением энергетической устойчивости страны и подготовкой к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам совещания с Минразвития, Минэнерго, руководителями ОГА и представителями энергетических компаний по реализации Плана энергетической устойчивости областей, передает Цензор.НЕТ.

"У нас нет иллюзий — враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность общин к следующей зиме", — рассказала она.

О чем идет речь?

Ключевые элементы Плана энергетической устойчивости областей:

Защита объектов критической инфраструктуры. Развитие распределенной генерации. Альтернативные источники питания для критической инфраструктуры. Распределенная тепловая генерация.

ОВА готовят региональные планы

Свириденко отметила, что по результатам совещания поручила ОВА совместно с Минразвития, Минэнерго, Минфином, Укрэнерго и другими ответственными структурами разработать и подать региональные планы энергетической устойчивости с четкими шагами их реализации.

Каждая область должна:

определить перечень объектов критической инфраструктуры, требующих первоочередной защиты и автономного питания;

составить пошаговый план со сроками его выполнения до начала отопительного сезона;

определить потребность в оборудовании и финансировании работ;

определить необходимые ресурсы для реализации Плана.

По словам премьер-министра, следующая задача - синхронизировать региональные планы с возможностями государства и обеспечить их своевременную реализацию.