ОВА должны подготовить региональные планы энергоустойчивости с четкими шагами их реализации, - Свириденко

Свириденко о региональных планах энергоустойчивости

Правительство совместно с регионами работает над системным обеспечением энергетической устойчивости страны и подготовкой к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам совещания с Минразвития, Минэнерго, руководителями ОГА и представителями энергетических компаний по реализации Плана энергетической устойчивости областей, передает Цензор.НЕТ.

"У нас нет иллюзий — враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность общин к следующей зиме", — рассказала она.

О чем идет речь?

Ключевые элементы Плана энергетической устойчивости областей:

  1. Защита объектов критической инфраструктуры.
  2. Развитие распределенной генерации.
  3. Альтернативные источники питания для критической инфраструктуры.
  4. Распределенная тепловая генерация.

ОВА готовят региональные планы

Свириденко отметила, что по результатам совещания поручила ОВА совместно с Минразвития, Минэнерго, Минфином, Укрэнерго и другими ответственными структурами разработать и подать региональные планы энергетической устойчивости с четкими шагами их реализации.

Каждая область должна:

  • определить перечень объектов критической инфраструктуры, требующих первоочередной защиты и автономного питания;
  • составить пошаговый план со сроками его выполнения до начала отопительного сезона;
  • определить потребность в оборудовании и финансировании работ;
  • определить необходимые ресурсы для реализации Плана.

По словам премьер-министра, следующая задача - синхронизировать региональные планы с возможностями государства и обеспечить их своевременную реализацию.

энергетика (1268) Свириденко Юлия (301) военные администрации (5)
+11
в ова таких спеціалістів не має, там можуть розробити тільки плани як красти.
20.02.2026 18:45 Ответить
+8
щас тебе тимурка ткаченко сделает план деребана очередных 200+ лямов гривен в Киеве🤣 господи, когда эта дурка закончится как же вы меня все достали уже твари
20.02.2026 19:01 Ответить
+8
Тепер красти будуть згідно плану.
20.02.2026 19:06 Ответить
в ова таких спеціалістів не має, там можуть розробити тільки плани як красти.
20.02.2026 18:45 Ответить
Тепер красти будуть згідно плану.
20.02.2026 19:06 Ответить
Так поступово це скинуть на самих пересічних.
20.02.2026 18:48 Ответить
Чим би вони ще займалися?
20.02.2026 18:55 Ответить
А потужності? Забула?
20.02.2026 18:57 Ответить
щас тебе тимурка ткаченко сделает план деребана очередных 200+ лямов гривен в Киеве🤣 господи, когда эта дурка закончится как же вы меня все достали уже твари
20.02.2026 19:01 Ответить
А що робили ОВА три роки, як почали бити по енергетиці? А нічого, тільки звітували і обіцяли перспективні плани. На мою думку ОВА чарівна годівниця, яку не можна ліквідувати, бо "...там-же наші люди!" всім єством зобов'язані зеленій владі і потужничу особисто.
20.02.2026 19:17 Ответить
а ви будете двушачки на мацкву засилати
20.02.2026 19:20 Ответить
Тепер від кожної області, самий перший пнукт у плані.
20.02.2026 19:50 Ответить
А Зеленського з гончаруком та даниловим, запитала Свириденко чим вони займалися з 2019 року???
А що ж тоді отой єрмак хімічив, з місцевими та регіональними владами в Україні??https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://novynarnia.com/2021/07/29/yermak-ocholyv-prezydiyu-konhresu-mistsevykh-i-rehionalnykh-vlad/&ved=2ahUKEwiCtN75yuiSAxUIVPEDHRboBnQQFnoECAcQAg&usg=AOvVaw1dis4XIpudx0A0RzW0DTqP

президію Конгресу місцевих і регіональних влад

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://novynarnia.com/2021/07/29/yermak-ocholyv-prezydiyu-konhresu-mistsevykh-i-rehionalnykh-vlad/&ved=2ahUKEwiCtN75yuiSAxUIVPEDHRboBnQQFnoECAcQAg&usg=AOvVaw1dis4XIpudx0A0RzW0DTqP

novynarnia.com › Україна



29 лип. 2021 р. · Керівника офісу президента України Андрія Єрмака обрали головою президії Конгресу місцевих та регіональних влад.
20.02.2026 19:26 Ответить
А що ці ОВА до цього робили і навіщо ці дармоїди потрібні?
20.02.2026 19:40 Ответить
як що? гроші ******* для себе і зеленського
20.02.2026 19:44 Ответить
Зухвалості немає кордонів. Знову гроши ******** хочуть. Женить цих підарів. Я вже не бачу підстав воювати з москалями. Для 73% ******** і для 95 кварталу? Я навіть не бачу смислу жити у цієї країні бовдурів після війни. Краще поїхати жити бомжем у ЄС
20.02.2026 19:43 Ответить
Стійкість, це просто закрити вам ротяки про єнергетику
20.02.2026 19:43 Ответить
Хана вам, нещасні!! Кожна сільрада буде нести відповідальність за загально-національну трирівневу безпеку!!
20.02.2026 20:57 Ответить
А енергонезламності нє? Може хоч потужної енергостійкості?, а то якось слабопафосно, не зєлєно.
21.02.2026 00:13 Ответить
 
 