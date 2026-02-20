Шмыгаль о результатах заседания Международного энергетического агентства: Более 600 млн евро на энергетику и договоренности по оборудованию. ФОТО

По результатам работы украинской делегации в рамках заседания Международного энергетического агентства Украина получит более 600 млн евро на энергетику, а также оборудование для станций.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Более 600 млн евро на энергетику и договоренности с партнерами о получении выведенного из эксплуатации оборудования 6 европейских ТЭЦ и ТЭС для украинских станций - результаты работы украинской делегации в рамках заседания Международного энергетического агентства", - говорится в сообщении.

Взносы

  • Взносы в Фонд поддержки энергетики Украины в сумме более 250 млн.
  • Договоренности с США об отдельной программе помощи через проект SPARK на сумму 276 млн долларов.
  • Получили от Франции 71 млн евро гуманитарной поддержки, которая будет предоставлена в течение 2026 года.

Договоренности об оборудовании

Договоренности с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией о возможности получения выведенного из эксплуатации оборудования и его оперативной доставке в Украину. Оборудование будет перемещено и быстро смонтировано. Речь идет о как минимум 6 выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС, которые будут переданы Украине.

"Так сможем быстро восстановить работу ключевых станций, разрушенных врагом. Они обеспечат украинцев теплом", - подчеркнул Шмыгаль.

Документы и инициативы

  • Подписали Дорожную карту с Францией в сфере гражданской ядерной энергетики.
  • Заключили меморандум с Канадой о сотрудничестве в сфере энергетики.
  • Создаем новую архитектуру координации помощи — single energy pipeline, чтобы помощь поступала быстрее, номенклатура соответствовала нашим потребностям и возросла эффективность ее использования.
  • Вместе со странами Балтии, Польшей, Финляндией, Данией и Норвегией создали Региональную платформу координации по вопросам энергетической устойчивости для стран северо-восточного фланга ЕС. Будем иметь единую рамку понимания рисков и совместно отвечать на многочисленные вызовы.

Встречи

По словам министра, в целом в Париже состоялись встречи с представителями Европейского Союза, США, Великобритании, Дании, Канады, Латвии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии и Франции.

Це дуже добре. Велика дяка. І контроль за витрачанням коштів zеленим та його опг. Жорсткий контроль. До речи, а шо відчізнянні власники ТЕЦ? Вони скільки виделяють? Експлуатували років з 20 до зносу, таріфи для аселення конськи а надприбутки отримували космічни.
20.02.2026 13:04
 
 