Шмыгаль о результатах заседания Международного энергетического агентства: Более 600 млн евро на энергетику и договоренности по оборудованию. ФОТО
По результатам работы украинской делегации в рамках заседания Международного энергетического агентства Украина получит более 600 млн евро на энергетику, а также оборудование для станций.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Более 600 млн евро на энергетику и договоренности с партнерами о получении выведенного из эксплуатации оборудования 6 европейских ТЭЦ и ТЭС для украинских станций - результаты работы украинской делегации в рамках заседания Международного энергетического агентства", - говорится в сообщении.
Взносы
- Взносы в Фонд поддержки энергетики Украины в сумме более 250 млн.
- Договоренности с США об отдельной программе помощи через проект SPARK на сумму 276 млн долларов.
- Получили от Франции 71 млн евро гуманитарной поддержки, которая будет предоставлена в течение 2026 года.
Договоренности об оборудовании
Договоренности с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией о возможности получения выведенного из эксплуатации оборудования и его оперативной доставке в Украину. Оборудование будет перемещено и быстро смонтировано. Речь идет о как минимум 6 выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС, которые будут переданы Украине.
"Так сможем быстро восстановить работу ключевых станций, разрушенных врагом. Они обеспечат украинцев теплом", - подчеркнул Шмыгаль.
Документы и инициативы
- Подписали Дорожную карту с Францией в сфере гражданской ядерной энергетики.
- Заключили меморандум с Канадой о сотрудничестве в сфере энергетики.
- Создаем новую архитектуру координации помощи — single energy pipeline, чтобы помощь поступала быстрее, номенклатура соответствовала нашим потребностям и возросла эффективность ее использования.
- Вместе со странами Балтии, Польшей, Финляндией, Данией и Норвегией создали Региональную платформу координации по вопросам энергетической устойчивости для стран северо-восточного фланга ЕС. Будем иметь единую рамку понимания рисков и совместно отвечать на многочисленные вызовы.
Встречи
По словам министра, в целом в Париже состоялись встречи с представителями Европейского Союза, США, Великобритании, Дании, Канады, Латвии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии и Франции.
