Energy Task Force: Украина внедряет системные решения для усиления энергетической устойчивости, - Шмыгаль
Министр энергетики Денис Шмыгаль во время мероприятий Международного энергетического агентства в Париже выступил перед министрами энергетики стран G7, Европейского Союза и ведущих мировых компаний и проинформировал о российских атаках на украинскую энергетику, потребностях Украины и совместных инициативах.
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по энергетике
Так, он подчеркнул, что в течение последних двух месяцев россияне максимально усилили удары по энергетическим объектам Украины. Они запускают тысячи дронов и ракет, чтобы уничтожить подстанции и линии электропередачи, которые соединяют энергосистему.
Единая архитектура координации
"Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, мы должны действовать быстро. Мы предлагаем партнерам единую архитектуру координации — создать Energy Task Force с тремя уровнями управления: политическим, рабочим и техническим. Это интегрированная система: потребности, проекты, поставки, финансирование и подотчетность", — рассказал министр.
Три уровня
- Уровень первый — Координационная группа по вопросам энергетической безопасности Украины (энергетический "Рамштайн"). Министерский уровень. Стратегический центр принятия решений. Предлагаем как минимум ежеквартальные встречи.
- Уровень второй - рабочий. Операционный центр системы. Он преобразует политические решения в конкретные действия, финализирует договоренности, готовит проекты решений, отслеживает обязательства. Мы видим его как секретариат в Киеве с постоянной связью с партнерами.
- Уровень третий - технический. Разработка технических решений, формирование перечня потребностей, контроль поставок, привлечение частного сектора.
Поддержка Украины
В рамках этой инициативы пригласил партнеров в Киев 26 апреля на очную встречу Ukraine Energy Coordination Group. Эта дата символична — 40 лет со дня Чернобыльской катастрофы. Мир должен помнить о последствиях халатности на ядерных объектах и не допустить подобных катастроф в современном мире.
"Благодарен каждому и каждой за поддержку Украины! Свет победит!" — добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
заголовок прочитал и страшно стало аж жуть ... или радоваться от перемен