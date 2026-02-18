ПРООН выделила дополнительные $230 млн на энергетическое оборудование для Украины в 2026 году
Программа развития ООН дополнительно направит около 230 миллионов долларов на срочную закупку и установку энергетического оборудования для Украины в 2026 году.
Об этом сообщило постоянное представительство Украины при ООН, передает Цензор.НЕТ.
Постоянный представитель Украины Андрей Мельник провел личные встречи с новоназначенным администратором ПРООН Александром Де Кроо и региональным директором для Европы Иваной Живкович. В ходе переговоров украинская сторона передала списки с наиболее насущными потребностями для восстановления энергетической инфраструктуры.
"Приятно, что результат не заставил себя ждать. Сегодня мы получили официальную ноту с прекрасными новостями: руководство ПРООН приняло решение о срочной закупке и установке на 2026 год дополнительного энергетического оборудования", - сообщил Мельник.
Какое оборудование получит Украина
Речь идет о поставке и установке мощных когенерационных установок, газотурбинного оборудования, трансформаторов, компрессорных станций, модульных котельных и другого критически важного оснащения.
Помощь получат Запорожье, Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Чернигов, Кременчуг, Львов, Луцк, Шостка и другие города.
Среди крупнейших проектов:
-
установка 54 МВт газотурбинной установки на Кременчугской ТЭЦ - 24 млн долларов;
-
когенерационные установки для Киева на 25 МВт - 20 млн долларов;
-
для Одессы - 40 МВт - 20 млн долларов;
-
для Запорожья - 16,2 МВт и 20 МВт - 8 млн долларов;
-
для Николаева - 9,8 МВт - 5,5 млн долларов.
Сколько уже установлено мощностей
По состоянию на начало 2026 года ПРООН уже закупила для Украины энергетическое оборудование общей мощностью 572,3 МВт.
В представительстве отмечают, что эта поддержка уже охватила более 6,6 миллиона украинцев.
"Эта практическая поддержка обеспечила свет, тепло и работу водоканалов и других критических служб. Это не просто цифры - это возвращенный свет в домах миллионов украинцев, тепло в больницах и школах и восстановленное водоснабжение для муниципалитетов", - отметили в представительстве Украины.
Яке обладнання отримає Україна
