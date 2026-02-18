РУС
ПРООН выделила дополнительные $230 млн на энергетическое оборудование для Украины в 2026 году

ООН

Программа развития ООН дополнительно направит около 230 миллионов долларов на срочную закупку и установку энергетического оборудования для Украины в 2026 году.

Об этом сообщило постоянное представительство Украины при ООН, передает Цензор.НЕТ.

Постоянный представитель Украины Андрей Мельник провел личные встречи с новоназначенным администратором ПРООН Александром Де Кроо и региональным директором для Европы Иваной Живкович. В ходе переговоров украинская сторона передала списки с наиболее насущными потребностями для восстановления энергетической инфраструктуры.

"Приятно, что результат не заставил себя ждать. Сегодня мы получили официальную ноту с прекрасными новостями: руководство ПРООН приняло решение о срочной закупке и установке на 2026 год дополнительного энергетического оборудования", - сообщил Мельник.

Какое оборудование получит Украина

Речь идет о поставке и установке мощных когенерационных установок, газотурбинного оборудования, трансформаторов, компрессорных станций, модульных котельных и другого критически важного оснащения.

Помощь получат Запорожье, Киев, Одесса, Николаев, Харьков, Чернигов, Кременчуг, Львов, Луцк, Шостка и другие города.

Среди крупнейших проектов:

  • установка 54 МВт газотурбинной установки на Кременчугской ТЭЦ - 24 млн долларов;

  • когенерационные установки для Киева на 25 МВт - 20 млн долларов;

  • для Одессы - 40 МВт - 20 млн долларов;

  • для Запорожья - 16,2 МВт и 20 МВт - 8 млн долларов;

  • для Николаева - 9,8 МВт - 5,5 млн долларов.

Сколько уже установлено мощностей

По состоянию на начало 2026 года ПРООН уже закупила для Украины энергетическое оборудование общей мощностью 572,3 МВт.

В представительстве отмечают, что эта поддержка уже охватила более 6,6 миллиона украинцев.

"Эта практическая поддержка обеспечила свет, тепло и работу водоканалов и других критических служб. Это не просто цифры - это возвращенный свет в домах миллионов украинцев, тепло в больницах и школах и восстановленное водоснабжение для муниципалитетов", - отметили в представительстве Украины.

Нам не варто давати гроші на обладнання.Нам потрібно давати саме обладнання і пильно дивитись,щоб його по дорозі не продали міндічі з піндічами...
показать весь комментарий
18.02.2026 11:30 Ответить
Якщо прочитати статтю, то стає зрозуміло, що мова йде саме про постачання обладнання.

Яке обладнання отримає Україна

Йдеться про постачання та встановлення потужних когенераційних установок, газотурбінного обладнання, трансформаторів, компресорних станцій, модульних котелень та іншого критично важливого оснащення. Джерело: https://censor.net/ua/n3601173
показать весь комментарий
18.02.2026 11:42 Ответить
Міндічам на кишенькові витрати
показать весь комментарий
18.02.2026 11:46 Ответить
 
 