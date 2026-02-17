Россия обстреляла критическую инфраструктуру Херсонщины: в регионе перебои с электричеством и водой, - ОВА
Российские войска в очередной раз нанесли массированные удары по критической инфраструктуре Херсонщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Херсонской ОГА Ярослава Шанько в Telegram.
Вследствие атак в регионе зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением и водой. По состоянию на вечер 17 февраля более 55 тысяч потребителей в Херсоне и области остаются без электроэнергии.
Основной приоритет ремонтных бригад – обеспечение работы водоканала и больниц.
Перебои с электроэнергией и водоснабжением
Глава Херсонской ОВА сообщил, что обесточены многие бытовые потребители и объекты жизнеобеспечения в Днепровском районе города. Кроме того, по его словам, вечером возможны временные перебои с водоснабжением в районе ХБК и центральной части Херсона.
Ярослав Шанько призвал жителей сделать необходимые запасы воды и еды. Он также посоветовал зарядить гаджеты и, при необходимости, воспользоваться пунктами несокрушимости.
"Зарядите гаджеты и сделайте необходимый запас воды. При необходимости – воспользуйтесь пунктами несокрушимости. Прошу отнестись к временным неудобствам с пониманием", – написал Шанько.
Сейчас ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения и обеспечением жизненно важных объектов города. Ситуация продолжает оставаться сложной, а жителям советуют соблюдать все рекомендации властей.
Обстрелы Херсонской области: есть пострадавшие
17 февраля в Херсонской области от вражеских обстрелов пострадали шесть гражданских лиц, среди них медработник и пациент больницы.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура. По данным следствия, военные армии РФ продолжили систематические обстрелы населенных пунктов области. Применяли артиллерийское, минометное оружие, РСЗО и дроны.
Удары по Криворожскому району
Также вечером 17 февраля РФ атаковала транспортную инфраструктуру Криворожского района. По предварительной информации, люди не пострадали. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы писали о том, что с начала полномасштабного вторжения Россия осуществила 401 атаку на инфраструктуру группы "Нафтогаз". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе взятые.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль