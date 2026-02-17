Россия обстреляла критическую инфраструктуру Херсонщины: в регионе перебои с электричеством и водой, - ОВА

Российские войска в очередной раз нанесли массированные удары по критической инфраструктуре Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Херсонской ОГА Ярослава Шанько в Telegram.

Вследствие атак в регионе зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением и водой. По состоянию на вечер 17 февраля более 55 тысяч потребителей в Херсоне и области остаются без электроэнергии.

Основной приоритет ремонтных бригад – обеспечение работы водоканала и больниц.

Перебои с электроэнергией и водоснабжением

Глава Херсонской ОВА сообщил, что обесточены многие бытовые потребители и объекты жизнеобеспечения в Днепровском районе города. Кроме того, по его словам, вечером возможны временные перебои с водоснабжением в районе ХБК и центральной части Херсона.

Ярослав Шанько призвал жителей сделать необходимые запасы воды и еды. Он также посоветовал зарядить гаджеты и, при необходимости, воспользоваться пунктами несокрушимости.

"Зарядите гаджеты и сделайте необходимый запас воды. При необходимости – воспользуйтесь пунктами несокрушимости. Прошу отнестись к временным неудобствам с пониманием", – написал Шанько.

Сейчас ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения и обеспечением жизненно важных объектов города. Ситуация продолжает оставаться сложной, а жителям советуют соблюдать все рекомендации властей.

Обстрелы Херсонской области: есть пострадавшие

17 февраля в Херсонской области от вражеских обстрелов пострадали шесть гражданских лиц, среди них медработник и пациент больницы.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура. По данным следствия, военные армии РФ продолжили систематические обстрелы населенных пунктов области. Применяли артиллерийское, минометное оружие, РСЗО и дроны.

Удары по Криворожскому району

Также вечером 17 февраля РФ атаковала транспортную инфраструктуру Криворожского района. По предварительной информации, люди не пострадали. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Ранее мы писали о том, что с начала полномасштабного вторжения Россия осуществила 401 атаку на инфраструктуру группы "Нафтогаз". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе взятые.

