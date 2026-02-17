РУС
РФ атаковала транспортную инфраструктуру Криворожского района, — ОВА

Россия атаковала транспортную инфраструктуру Кривого Рога

Во вторник, 17 февраля, российские войска атаковали Криворожский район. Враг нанес удар по объекту транспортной инфраструктуры.

По предварительной информации, люди не пострадали. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Днепропетровщины 17 февраля

Ранее Ганжа сообщил, что 17 февраля российские войска почти 50 раз атаковали три района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками.

Никопольщина

  • Россияне убили 54-летнего мужчину в Марганецкой громаде.
  • Попали и по райцентру, Мировской, Червоногригоровской и Покровской громадах.
  • Повреждены многоэтажка, общежитие, более 30 частных домов и хозяйственных построек. А еще – транспортное предприятие и пожарное депо.

Синельниковщина

  • В Петропавловской громаде горела машина, в Грушевской Криворожского района — разрушено жилье.

Вечером 17 февраля оккупанты продолжают атаковать Украину ударными дронами. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. 

