Россия атакует Украину ударными дронами вечером 17 февраля (обновлено)

Вечером 17 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 17:51 - сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения для Сумской, Харьковской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Запорожской областей.

В 18:01 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 18:48 - Черниговская область - БПЛА на Бахмач с севера.

Обновленная информация

В 19:48 - Днепропетровск - группа БпЛА на н.п. Петропавловка, Шахтерское, в западном направлении.

В 19:58 - БпЛА южнее н.п. Павлоград в Днепропетровской области, курс западный.

В 19:59 - Угроза применения баллистического вооружения.

В 20:01 - Скоростная цель на Кривой Рог.

Ранее мы писали о том, что с начала полномасштабного вторжения Россия осуществила 401 атаку на инфраструктуру группы "Нафтогаз". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак - больше, чем за предыдущие три года вместе взятые.

