Росія збільшила кількість ударів по об’єктах "Нафтогазу": 229 атак лише за минулий рік

Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак ‒ більше, ніж за попередні три роки разом.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Найважчим став жовтень 2025 року. Упродовж місяця по інфраструктурі "Нафтогазу" було завдано 25 комбінованих атак.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Загалом з 2022 року по об’єктах Групи "Нафтогаз" застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією, з яких 1 399 ‒ у 2025 році.

"2025 рік став безпрецедентним за масштабами атак на нашу інфраструктуру ‒ інтенсивність обстрілів була вищою, ніж у попередні роки війни. Попри це, ми забезпечуємо країну газом та підтримуємо стійкість енергосистеми. Дякую всім, хто щодня працює для того, щоб у домівках українців попри терористичні атаки були газ і тепло", ‒ зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За його словами, прямим наслідком атак стали втрати власного видобутку, через що компанія змушена імпортувати додаткові обсяги газу для стабільного проходження опалювального сезону.

Як повідомлялося, група "Нафтогаз" уклала чергову грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на 85 млн євро для закупівлі газу. Це допоможе частково компенсувати втрати власного видобутку газу в Україні через російські атаки.

Грант виділяється урядом Норвегії відповідно до домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре і буде спрямований на придбання додаткових обсягів імпортного газу.