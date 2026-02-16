Компенсація втрати власного видобутку газу: "Нафтогаз" підписав з ЄБРР грантову угоду на 85 млн євро
Група "Нафтогаз" уклала чергову грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (EBRD) на 85 млн євро для закупівлі газу.
Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.
Грант надається урядом Норвегії в рамках домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре і буде використаний для придбання додаткових обсягів імпортного газу.
За словами Корецього, це дасть змогу частково компенсувати втрати Україною власного видобутку через російські атаки.
Як повідомлялося, Україна отримала грант від Японії та Канади на суму $690 млн. Кошти надійшли в рамках механізму ERA країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine. Це перший транш від Японії та останній від Канади у межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7 загальним обсягом $50 млрд.
Залучені кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України та будуть використані для фінансування пріоритетних видатків держави, зокрема пенсійних виплат і програм соціальної підтримки населення, включно з житлово‑комунальними субсидіями.
