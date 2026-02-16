Компенсація втрати власного видобутку газу: "Нафтогаз" підписав з ЄБРР грантову угоду на 85 млн євро

Група "Нафтогаз" уклала чергову грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (EBRD) на 85 млн євро для закупівлі газу.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Грант надається урядом Норвегії в рамках домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре і буде використаний для придбання додаткових обсягів імпортного газу.

За словами Корецього, це дасть змогу частково компенсувати втрати Україною власного видобутку через російські атаки.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, Україна отримала грант від Японії та Канади на суму $690 млн. Кошти надійшли в рамках механізму ERA країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine. Це перший транш від Японії та останній від Канади у межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7 загальним обсягом $50 млрд.

Залучені кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України та будуть використані для фінансування пріоритетних видатків держави, зокрема пенсійних виплат і програм соціальної підтримки населення, включно з житлово‑комунальними субсидіями.