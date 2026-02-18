Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 17 лютого (оновлено)

Увечері 17 лютого триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 17:51 - повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння для Сумської, Харківської, Донецької, Полтавської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Запорізької областей.

О 18:01 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 18:48 - Чернігівщина - БпЛА на Бахмач з півночі.

О 19:48 - Дніпропетровщина - група БпЛА на н.п. Петропавлівка, Шахтарське, в західному напрямку.

О 19:58 - БпЛА південніше н.п. Павлоград на Дніпропетровщині, курс західний.

О 19:59 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 20:01 - Швидкісна ціль на Кривий Ріг.

О 20:27 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 20:30 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на півночі Сумщини, курс південний.

БпЛА повз Новомиколаївку на Запоріжжі, курс північний.

Активність ворожих розвідувальних БпЛА на півночі Харківщини.

О 20:43 - Пуски КАБ на Донеччині.

О 21:20 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 21:25 - Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Київська області - загроза застосування балістичного озброєння.

О 21:37 - Сумщина - БпЛА через н.п. Липова Долина, курсом на Полтавщину.

О 21:40 - Пуски КАБ на Донеччині.

О 21:47 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 21:53 - повідомлялося про КАБи на Сумщину.

О 22:42 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі цілі:

Група БпЛА на Миколаївщину з півдня.

Сумщина - БпЛА на Тростянець, Боромлю, Охтирку.

БпЛА на Черкащину з Полтавщини.

О 23:05 - Миколаїв - БпЛА над містом.

О 23:06 - Черкащина - БпЛА повз Золотоношу, в північно-західному напрямку.

О 23:14 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 23:16 - Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська області - загроза застосування балістичного озброєння.

О 23:27 - Відбій загрози.

О 23:32 - Київщина - БпЛА на Ржищів.

О 00:12 - Група БпЛА на Миколаївщину з півдня. На Чернігівщині БпЛА на н.п. Березна.

О 01:17 - Миколаїв - БпЛА в напрямку міста з півдня.

Раніше ми писали про те, що від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак ‒ більше, ніж за попередні три роки разом.

