Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 17 лютого (оновлено)
Увечері 17 лютого триває атака російських дронів на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 17:51 - повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння для Сумської, Харківської, Донецької, Полтавської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Запорізької областей.
О 18:01 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 18:48 - Чернігівщина - БпЛА на Бахмач з півночі.
Оновлена інформація
О 19:48 - Дніпропетровщина - група БпЛА на н.п. Петропавлівка, Шахтарське, в західному напрямку.
О 19:58 - БпЛА південніше н.п. Павлоград на Дніпропетровщині, курс західний.
О 19:59 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 20:01 - Швидкісна ціль на Кривий Ріг.
Оновлена інформація
О 20:27 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 20:30 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА на півночі Сумщини, курс південний.
- БпЛА повз Новомиколаївку на Запоріжжі, курс північний.
- Активність ворожих розвідувальних БпЛА на півночі Харківщини.
О 20:43 - Пуски КАБ на Донеччині.
О 21:20 - Загроза застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 21:25 - Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Київська області - загроза застосування балістичного озброєння.
О 21:37 - Сумщина - БпЛА через н.п. Липова Долина, курсом на Полтавщину.
О 21:40 - Пуски КАБ на Донеччині.
О 21:47 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 21:53 - повідомлялося про КАБи на Сумщину.
О 22:42 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі цілі:
- Група БпЛА на Миколаївщину з півдня.
- Сумщина - БпЛА на Тростянець, Боромлю, Охтирку.
- БпЛА на Черкащину з Полтавщини.
Оновлена інформація
О 23:05 - Миколаїв - БпЛА над містом.
О 23:06 - Черкащина - БпЛА повз Золотоношу, в північно-західному напрямку.
О 23:14 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 23:16 - Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська області - загроза застосування балістичного озброєння.
О 23:27 - Відбій загрози.
О 23:32 - Київщина - БпЛА на Ржищів.
Оновлена інформація
О 00:12 - Група БпЛА на Миколаївщину з півдня. На Чернігівщині БпЛА на н.п. Березна.
О 01:17 - Миколаїв - БпЛА в напрямку міста з півдня.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми писали про те, що від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак ‒ більше, ніж за попередні три роки разом.
Балістика складна.. особливо кляті кінжали з тих Міг-ів
Балістику часто пропускають, там де немає Петріоту з новішими ракетами ПАК-3 .
Старіші ракети збивають балістику, але стару, типу совєцької.
🔥🔥240 обʼєктів у глибині боліт та у ТОТ за 48 діб 2026 року. Різнобарвʼя вйо- у списку нижче.
Ні слова про симетрію ударів та без інтерпретацій: Птахи СБС щодобово виконують бойові задачі на оперативній та стратегічній глибині по обʼєктам нафтопаливної, критичної та ВПК інфраструктури противника, системам ППО, ЗРК, РЛС, тощо. Про те не рапортую у щоденних дописах, як раніше,- на пости ніц нема часу. Але дещо оприлюднює щодня Генштаб, а всі доступні відоси- у телеграм каналах. Ми ж зосереджуємося на смузі зіткнення і готуємося до літнього наступу окупанта, що розгорнеться ймовірно вже в березні.
Перетнемо за годину відмітку 5000 хробаків за 01-17 лютого та 16000 ворожих цілей,- все у Підрахуйці наживо оновлюється.
Про глибинне ураження.
Днями минає 50 діб 2026 року. Нижче НЕвичерпний перелік чутливих обʼєктів, уражених протягом січня-лютого 2026 Птахами СБС зі складу 1 ОЦ СБС, батальйону глибинного ураження «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра», 412 обр Nemesis, 413 оп «Рейд» та підрозділу «Граф» Сил Безпілотних Систем.
*частина цілей глибинного ураження подзьобана сумісно з іншими підрозділами Сил оборони України.
🔥НПЗ «Новокуйбишевський»
🔥НПЗ «Афіпський»
🔥НПЗ «Рязанський»
🔥НПЗ «Ярославльський»
🔥НПЗ «Туапсинський»
🔥НПЗ «Саратовский»
🔥НПЗ «Славянськ Еко»
🔥НПЗ «Ільский»
🔥НПЗ «Волгоградский»
🔥НБ «Курск-облефтепродукт»
🔥НБ «Гвардійська», ТОТ
🔥НБ«Осколнефтеснаб»
🔥 Альметьєвська УПН
🔥 Лебедінський ГОК
🔥Нафтобаза Кар'єрне, ТОТ
🔥ГПЗ «Астраханський»
🔥Нафтотермінал «Таманьнефтегаз»
🔥Підприємство «Енергія»
🔥«Комбінат Каменский»
🔥«Воронєжсинткаучук»
🔥«Нєвинномиський азот»
🔥ТЕС «Старобешівська», ТОТ
🔥ПС «Машзавод»
🔥ПС «Брянська»
🔥ПС «Белобережская»
🔥ПС «Новобрянская»
🔥ПС «Зоря»,ТОТ
🔥ПС «Південна»,ТОТ
🔥ПС «Старобільська», ТОТ
🔥ПС «Мирна», ТОТ
🔥ПС «Азовська», ТОТ
🔥ПС «Михайлівка», ТОТ
🔥ПС «Новодонбаська», ТОТ
🔥ПС «Перемога», ТОТ
🔥ПС «Кірова», ТОТ
🔥ТПС «Південнодонбаська», ТОТ
🔥ТПС «Сартана», ТОТ
🔥ТПС «Карань», ТОТ
🔥ТПС «Волноваха-тягова», ТОТ
🔥ТПС «Пантелеймонівка», ТОТ
🔥ТПС «Кринична», ТОТ
🔥АЕ «Бутурліновка»
🔥АЕ «Борисоглєбськ»
🔥АЕ «Липецьк-2»
🔥АЕ «Маріновка»
🔥АЕ «Вітязєво»
🔥АЕ «Ханська»
🔥АЕ «Енгельс»
🔥АЕ «Халіно»
🔥АЕ «Міллерово»
🔥АЕ «Приморськ-Ахтарськ»
🔥АЕ «Кіровське», ТОТ
🔥АЕ «Саки», ТОТ
🔥АЕ «Гвардійське», ТОТ
🔥Хімзавод «Щьокіноазот»
🔥Хімзавод «Дорогобуж»
+188 інших обʼєктів у ТОТ та на болотах. Координаційний центр middle strike Угруповання СБС нарощує оберти.
Те, що не пишу щодня, ніц не вказує на те, що бойова робота не ведеться. «Хвали ня ротику, бо тя роздеру».
Слідкувати результати СБС наживо:
Онлайн-табло СБС «**********»
https://sbs-group.army/?utm_source=t https://sbs-group.army/
МАДЯР🇺🇦
17.02.26
https://t.me/robert_magyar
