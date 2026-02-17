Обстрелы Днепропетровщины 17 февраля: один человек погиб, нанесены масштабные разрушения
17 февраля российские войска почти 50 раз атаковали три района Днепропетровщины артиллерией и беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольщина
- Россияне убили 54-летнего мужчину в Марганецкой громаде.
- Попали и по райцентру, Мировской, Червоногригоровской и Покровской громадам.
- Повреждены многоэтажка, общежитие, более 30 частных домов и хозяйственных построек. А еще – транспортное предприятие и пожарное депо.
Синельниковщина
- В Петропавловской громаде горела машина, в Грушевской Криворожского района — разрушенное жилье.
Ночью 17 февраля оккупанты атаковали Днепр баллистическими ракетами: возник масштабный пожар.
