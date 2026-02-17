Обстріли Дніпропетровщини 17 лютого: одна людина загинула, завдано масштабних руйнувань

17 лютого російські війська майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольщина

  • Росіяни вбили 54-річного чоловіка у Марганецькій громаді.
  • Поцілили і по райцентру, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській громадах.
  • Пошкоджені багатоповерхівка, гуртожиток, понад 30 приватних будинків та господарчих споруд. А ще – транспортне підприємство і пожежне депо.

Синельниківщина

  • У Петропавлівській громаді горіла машина, у Грушівській Криворізького району — понівечене житло.

Вночі 17 лютого окупанти атакували Дніпро балістичними ракетами: виникла масштабна пожежа.

