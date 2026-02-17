РФ атакувала транспортну інфраструктуру Криворізького району, - ОВА
У вівторок, 17 лютого, російські війська атакували Криворізький район. Ворог завдав удару по об’єкту транспортної інфраструктури.
За попередньою інформацією, люди не постраждали. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Дніпропетровщини 17 лютого
Раніше Ганжа повідомив, що 17 лютого російські війська майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками.
Нікопольщина
- Росіяни вбили 54-річного чоловіка у Марганецькій громаді.
- Поцілили і по райцентру, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській громадах.
- Пошкоджені багатоповерхівка, гуртожиток, понад 30 приватних будинків та господарчих споруд. А ще – транспортне підприємство і пожежне депо.
Синельниківщина
- У Петропавлівській громаді горіла машина, у Грушівській Криворізького району — понівечене житло.
Увечері 17 лютого окупанти продовжують атакувати Україну ударними дронами. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.
