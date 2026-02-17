На Херсонщине шесть человек ранены вследствие обстрелов РФ, среди пострадавших медсестра и пациент
В Херсонской области от последствий вражеских обстрелов пострадали шесть гражданских лиц, среди них медработник и пациент больницы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
По данным следствия, 17 февраля 2026 года военные армии РФ продолжили систематические обстрелы населенных пунктов Херсонской области. Применяли артиллерийское, минометное оружие, РСЗО, дроны.
По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российских атак пострадали шесть гражданских лиц.
Херсон
- В частности, в течение дня продолжался комбинированный обстрел одной из больниц Херсона. Утром оккупанты атаковали учреждение FPV-дроном, днем – дважды сбрасывали взрывчатку с БПЛА и обстреливали артиллерией.
- Поранены четыре человека, среди которых медицинская сестра и пациент, находившийся на стационарном лечении.
- Еще один мужчина утром пострадал в Херсоне вследствие артобстрела.
Солнечный
- В селе Солнечное получил ранения водитель грузовика – враг направил FPV-дрон на его автомобиль.
- Также повреждения получили частные и многоквартирные дома, учреждения системы здравоохранения и образования, автотранспорт.
Также руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько сообщил, что вследствие сегодняшних вражеских обстрелов повреждения понесла критическая инфраструктура Херсонской громады.
Было обесточено много бытовых потребителей и объекты жизнеобеспечения города в Днепровском районе.
Вечером специалистам удалось восстановить электроснабжение части Центрального района Херсона. Электричество подали потребителям Таврического микрорайона. Работы по восстановлению электроснабжения в городе продолжаются.
