На Херсонщині шестеро поранених через обстріли РФ, серед постраждалих медсестра і пацієнт

На Херсонщині від наслідків ворожих обстрілів постраждало шестеро цивільних, серед них медпрацівник та пацієнт лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 17 лютого 2026 року військові армії рф продовжили систематичні обстріли населених пунктів Херсонщини. Застосовували артилерійську, мінометну зброю, РСЗВ, дрони.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російських атак постраждало шестеро цивільних.

Херсон

Так, впродовж дня тривав комбінований обстріл однієї з лікарень Херсона. Вранці окупанти атакували заклад FPV-дроном, вдень – двічі скидали вибухівку з БпЛА та крили артилерією.

Поранень дістали четверо людей, серед яких медична сестра і пацієнт, що перебував на стаціонарному лікуванні.

Ще один чоловік вранці постраждав у Херсоні внаслідок артобстрілу.

Сонячне

У селі Сонячне дістав поранень водій вантажівки – ворог спрямував FPV-дрон на його автомобіль.

Також пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, заклади системи охорони здоров’я та освіти, автотранспорт.

Також керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів пошкоджень зазнала критична інфраструктура Херсонської громади.

Було знеструмлено багато побутових споживачів та об’єкти життєзабезпечення міста в Дніпровському районі.

Увечері спеціалістам вдалося заживити частину Центрального району Херсона. Електрику подали споживачам Таврійського мікрорайону. Роботи з відновлення електропостачання в місті тривають.