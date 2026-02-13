Зону обов’язкової евакуації родин з дітьми збільшили в Херсоні та навколишніх селищах, - МВА

За рішенням Ради оборони Херсонщини у Херсоні збільшили зону обов'язкової евакуації родин з дітьми через посилення російських обстрілів.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Збільшення зони обов'язкової евакуації

"На минулому засіданні Ради оборони було ухвалено рішення про збільшення зони обов'язкової евакуації родин з дітьми через зростання інтенсивності російських обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про Дніпровський район Херсону - від вулиці Поповича до 1-ї Східної та від вулиці Новозаводської до Перекопської.

Читайте: Рада ухвалила закон про примусову евакуацію дітей і цивільних із зон бойових дій

Евакуація в Херсоні і навколишніх селищах

За словами Шанька, також внесено пропозицію про оголошення обов'язкової евакуації у примусовий спосіб сімей з дітьми в:

селищі Приозерному;

селищі Комишани, зокрема на вулиці Нижній з вулицями та провулками, що нижче до річки Дніпро;

у Херсоні – вулиці Андрія Орлова, Грецька, Соборна та всі вулиці й провулки, розташовані нижче.

Читайте: Окупанти атакували дронами евакуаційний автомобіль у Бериславі: є загиблий та поранені

Проблемні питання щодо евакуації

Повідомляється, що під час засідання визначили ключові проблемні питання організації евакуації з огляду на попередній досвід.

"На нараді заслухали експертні думки суддів, прокурорів та представника Омбудсмена, щоб уникнути порушень законодавства під час евакуації дітей, коли батьки або опікуни відмовляються від виїзду до більш безпечних районів. Було вивчено судову практику щодо подібних ситуацій в інших прифронтових регіонах", - розповів очільник МВА.

Читайте: Усіх дітей евакуйовано з мікрорайону Корабел у Херсоні, - МВА

Також Шанько наголосив на необхідності чіткої взаємодії усіх служб — адміністрації, поліції, служби у справах дітей, ДСНС, органів прокуратури в координації з обласними військовою адміністрацією та комендатурою.

Крім того, визначили місця розташування збірних пунктів, транзитних центрів і місць прийому евакуйованих за межами громади.

"Евакуація - це не просто виїзд, а комплексна підтримка людей. І якщо існує загроза життю, ми зобов'язані діяти негайно", - додав він.