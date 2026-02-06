Окупанти атакували дронами евакуаційний автомобіль у Бериславі: є загиблий та поранені

У Бериславі Херсонської області під ворожий удар потрапили волонтери, які рятували людей від смертельної небезпеки. Їхній транспорт після влучань дронів згорів.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що із 4 лютого вони разом із місцевими жителями не могли виїхати через постійну загрозу ударів російських БпЛА. Лише сьогодні завдяки колосальним зусиллям українських військових їх вдалося врятувати.

Жертви атаки

За словами голови ОВА, до більш безпечної громади евакуювали волонтерів та чотирьох мешканців, троє з них – поранені. Наразі всі вони перебувають під наглядом лікарів.

"На жаль, внаслідок влучання дрона в автомобіль смертельні травми дістав чоловік 1982 року народження. Мої щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Евакуація

"Прошу почути важливе: коли ви відкладаєте евакуацію з небезпечних територій, ви наражаєте на смертельний ризик не лише себе, а й тих, хто потім їде вас рятувати з самого пекла війни", - наголосив Прокудін.

