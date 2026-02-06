В Україну повернули групу дітей віком від 3 місяців до 17 років з окупованої частини Херсонщини

На підконтрольну Україні територію повернули ще одну групу дітей та підлітків із тимчасово окупованої частини Херсонщини. Наймолодшій дитині лише три місяці, найстаршій — 17 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ще одну групу дітей та підлітків вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини", - написав він.

Кого повернули?

Це – хлопчики та дівчина віком від 3 місяців до 17 років.

Серед врятованих - сімнадцятирічна дівчина та дев’ятирічний хлопець, які пережили неодноразові вторгнення російських військових до свого дому. Під час одного з них – діти стали свідками катування їхньої мами.

Восьмирічний і п’ятирічний хлопці опинилися в пастці у власному домі після підриву росіянами Каховської ГЕС. Рівень води в будинку сягав майже двох метрів. Родина залишилася без світла, їжі та ліків. Увесь цей час мама переховувала синів від окупантів, щоб їх не змусили вчитися в російській школі та не вилучили з родини.

Усі повернуті діти й підлітки зараз у безпеці та отримують необхідну підтримку для поступового повернення до спокійного життя.

"Їх порятунок відбувся в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки роботі команди Save Ukraine. Дякую всім, хто продовжує працювати, доки кожна українська дитина не повернеться додому", - подякував Прокудін.

