В Україну повернули групу дітей віком від 3 місяців до 17 років з окупованої частини Херсонщини
На підконтрольну Україні територію повернули ще одну групу дітей та підлітків із тимчасово окупованої частини Херсонщини. Наймолодшій дитині лише три місяці, найстаршій — 17 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Ще одну групу дітей та підлітків вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини", - написав він.
Кого повернули?
Це – хлопчики та дівчина віком від 3 місяців до 17 років.
- Серед врятованих - сімнадцятирічна дівчина та дев’ятирічний хлопець, які пережили неодноразові вторгнення російських військових до свого дому. Під час одного з них – діти стали свідками катування їхньої мами.
- Восьмирічний і п’ятирічний хлопці опинилися в пастці у власному домі після підриву росіянами Каховської ГЕС. Рівень води в будинку сягав майже двох метрів. Родина залишилася без світла, їжі та ліків. Увесь цей час мама переховувала синів від окупантів, щоб їх не змусили вчитися в російській школі та не вилучили з родини.
Усі повернуті діти й підлітки зараз у безпеці та отримують необхідну підтримку для поступового повернення до спокійного життя.
"Їх порятунок відбувся в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки роботі команди Save Ukraine. Дякую всім, хто продовжує працювати, доки кожна українська дитина не повернеться додому", - подякував Прокудін.
