Повідомили про підозру 8 організаторам мілітаризації українських дітей на ТОТ, - Офіс Генпрокурора

Упродовж шести років на тимчасово окупованій території Донеччини українських дітей системно готували до війни. Через пропаганду, псевдопатріотичні заходи та обіцянки "соціальних пільг" і кар’єрних перспектив у збройних силах рф їх цілеспрямовано втягували у військову систему держави-агресора.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Залучення дітей в "Юнармію"

Лише з 2019 по 2025 роки до руху "Юнармія" було залучено близько 6 тисяч українських дітей віком від 6 до 18 років. Зафіксовано випадки, коли після досягнення повноліття діти, які пройшли таку підготовку, вступали до лав збройних сил рф та брали участь у бойових діях проти України.

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру вісьмом громадянам України, які у складі організованої групи забезпечували функціонування цієї системи на тимчасово окупованій території. Їхні дії кваліфіковано за ч.3 ст. 28 та ч.1 статті 438 КК України.

У 2016 році за ініціативою тодішнього міністра оборони рф було створено всеросійський дитячо-юнацький військово-патріотичний рух "Юнармія", діяльність якого згодом поширили на тимчасово окуповані території України, зокрема Крим, а також Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Під прикриттям "патріотичного виховання" неповнолітніх залучали до військової підготовки та формували в них лояльність до держави-агресора. Дітей навчали поводження зі зброєю, проводили тактичні заняття, військові марші та присяги на вірність рф. Паралельно велася активна пропаганда служби в армії рф, яку подавали як соціально вигідний і перспективний шлях.

Згідно зі Стратегією розвитку патріотичного виховання в рф, щороку не менше 10 відсотків новобранців до лав збройних сил росії мають поповнюватися саме з числа вихованців "Юнармії". Це підтверджує, що рух використовувався як інструмент підготовки мобілізаційного резерву.

Упродовж 2019–2025 років вісім керівників територіальних штабів "Юнармії" так званої "днр" координували діяльність руху на тимчасово окупованій території Донецької області, забезпечуючи масове залучення українських дітей до військово-патріотичних заходів і пропаганди служби в збройних силах рф.

Крім того, встановлено, що 15 березня 2022 року міністр оборони рф видав наказ №132 щодо залучення членів руху "Юнармія" до бойових дій на території України для поповнення втрат російської армії.

Комітет ООН з прав дитини у звіті від 1 березня 2024 року наголосив на необхідності припинення політики політизації та мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України.

Мілітаризація дітей - частина політики РФ

Начальник відділу Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Яніна Тертична зазначає:

"Мілітаризація дітей - є частиною цілеспрямованої політики Росії щодо викорінення української ідентичності, а тому особи, причетні до мілітаризації шляхом пропаганди служби в армії держави-окупанта, нестимуть кримінальну відповідальність згідно із законом.

У жовтні 2025 року за цими ж фактами було викрито організовану групу у складі керівника регіонального штабу "Юнармії" ДНР та шести керівників територіальних штабів, які здійснювали мілітаризацію українських дітей шляхом пропаганди служби в зс рф, а також виготовляли та поширювали матеріали, які виправдовували та заперечували збройну агресію рф проти України.

