УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14659 відвідувачів онлайн
Новини Повернення дітей з окупації Злочини РФ проти дітей в Україні
1 333 12

Меланія Трамп працює над поверненням українських дітей

Меланія Трамп заявила про роботу над поверненням українських дітей

Перша леді США заявила про активну роботу над поверненням українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії.

Як повідомляє Цензор НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Меланії Трамп телеканалу Fox news.

За її словами, у цьому процесі вже є позитивні сигнали, а реальний прогрес можливий найближчим часом. Перша леді підтвердила свою безпосередню участь у відповідних переговорах.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Робота над поверненням дітей

Меланія Трамп відповіла на запитання щодо готовності російської сторони сприяти поверненню дітей. Вона зазначила, що процес триває і контакти підтримуються.

"Я працюю над цим. Ми перебуваємо в процесі. Сподіваюся, дуже скоро ми досягнемо прогресу", — заявила перша леді США.

Вона також повідомила, що має відповідь від Путіна на своє звернення. За її словами, її представник перебуває на постійному зв’язку з російською стороною.

Також читайте: В Іспанії слідом за Австралією заборонять соцмережі дітям до 16 років

Контакти з російською стороною

Також Меланія Трамп підтвердила, що отримала лист від Путіна щодо українських дітей. Після цього було налагоджено прямий канал комунікації.

За її словами, обговорення стосується питань возз’єднання дітей із родинами та їхнього добробуту. Контакти з цього питання тривають і надалі.

Нагадаємо, торік перша леді США звернулася до Путіна з листом щодо українських дітей. Звернення передали напередодні зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором. 

Також читайте: Групу дітей та підлітків повернули з окупованої Росією Херсонщини, - ОВА

Автор: 

діти (5532) повернення (345) Трамп Меланія (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А фразочка Мелані - «Я працюю над цим. Ми перебуваємо в процесі. Сподіваюся, дуже скоро ми досягнемо прогресу", - ну чисто папінькіна. Сімейка педофілів взялась «спасати дітей»?
показати весь коментар
05.02.2026 01:09 Відповісти
+3
У педофілки pussy свербить? Чи єпштейн бажає свіжатинки?
показати весь коментар
05.02.2026 01:03 Відповісти
+2
Це неможливо, там вже клiнiка
показати весь коментар
05.02.2026 01:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У педофілки pussy свербить? Чи єпштейн бажає свіжатинки?
показати весь коментар
05.02.2026 01:03 Відповісти
А фразочка Мелані - «Я працюю над цим. Ми перебуваємо в процесі. Сподіваюся, дуже скоро ми досягнемо прогресу", - ну чисто папінькіна. Сімейка педофілів взялась «спасати дітей»?
показати весь коментар
05.02.2026 01:09 Відповісти
Краще працюй над поверненням чоловіка на землю.
показати весь коментар
05.02.2026 01:09 Відповісти
Це неможливо, там вже клiнiка
показати весь коментар
05.02.2026 01:14 Відповісти
А може краще у землю?
показати весь коментар
05.02.2026 06:56 Відповісти
Час, як і у старого ****** та самозванного телепня, уже почав невблаганний відлік!! Пригожин і жирік, їх уже чекають на порозі!!
Тому і гадять світові, своїм лайном, ці старі обмилки!!!! Вони це добре розуміють….
показати весь коментар
05.02.2026 07:19 Відповісти
Так, і дай Боже шоб час для них прискорився.
Але ж люба людина починаю свій шлях народившись в точці А (пологовуму) у точку В (цвінтар). І шлях у кожного має свою дистанцію.
показати весь коментар
05.02.2026 07:56 Відповісти
- НЕ МОЖЛИВО бути разом стільки з чоловіком і не знати що він педофіл
- НЕ МОЖЛИВО бути разом з педофілом добровільно і не бути самою шизанутою
- ВСЕ що вони роблять це цими фразочками відмивають свою репутацію і репутацію Пуйла

.....
Це все мерзско. Гірше чим в 2 світову - тоді було чесніше. Гітлер прямо казав що іде війною - їх військові йшли під прапорами і із знаками відрізнення. А союзники хоч і були не святі, але всі робили щось ради одної мети.

А оце ВЕЛИКИЙ фарс
показати весь коментар
05.02.2026 03:46 Відповісти
"Вона працює"

Десь я вже таке чув🤮👨‍🦽
показати весь коментар
05.02.2026 06:52 Відповісти
Артемідівська шалава, теж свої календарики з тіргулльою, роздавала перед виборами, задарма=безвозмездно, щоб потім, ціною за газ для Українців, повернути ці витрати!!!
показати весь коментар
05.02.2026 07:22 Відповісти
А шо ж головного спеца по поверненню дітей в тюрмі повісили?? Якось некваліфіковано, пані майор Маланко....
показати весь коментар
05.02.2026 09:22 Відповісти
От це вже реально лякає.
показати весь коментар
05.02.2026 09:54 Відповісти
 
 