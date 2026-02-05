Меланія Трамп працює над поверненням українських дітей
Перша леді США заявила про активну роботу над поверненням українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії.
Як повідомляє Цензор НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Меланії Трамп телеканалу Fox news.
За її словами, у цьому процесі вже є позитивні сигнали, а реальний прогрес можливий найближчим часом. Перша леді підтвердила свою безпосередню участь у відповідних переговорах.
Робота над поверненням дітей
Меланія Трамп відповіла на запитання щодо готовності російської сторони сприяти поверненню дітей. Вона зазначила, що процес триває і контакти підтримуються.
"Я працюю над цим. Ми перебуваємо в процесі. Сподіваюся, дуже скоро ми досягнемо прогресу", — заявила перша леді США.
Вона також повідомила, що має відповідь від Путіна на своє звернення. За її словами, її представник перебуває на постійному зв’язку з російською стороною.
Контакти з російською стороною
Також Меланія Трамп підтвердила, що отримала лист від Путіна щодо українських дітей. Після цього було налагоджено прямий канал комунікації.
За її словами, обговорення стосується питань возз’єднання дітей із родинами та їхнього добробуту. Контакти з цього питання тривають і надалі.
Нагадаємо, торік перша леді США звернулася до Путіна з листом щодо українських дітей. Звернення передали напередодні зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором.
Тому і гадять світові, своїм лайном, ці старі обмилки!!!! Вони це добре розуміють….
Але ж люба людина починаю свій шлях народившись в точці А (пологовуму) у точку В (цвінтар). І шлях у кожного має свою дистанцію.
- НЕ МОЖЛИВО бути разом з педофілом добровільно і не бути самою шизанутою
- ВСЕ що вони роблять це цими фразочками відмивають свою репутацію і репутацію Пуйла
Це все мерзско. Гірше чим в 2 світову - тоді було чесніше. Гітлер прямо казав що іде війною - їх військові йшли під прапорами і із знаками відрізнення. А союзники хоч і були не святі, але всі робили щось ради одної мети.
