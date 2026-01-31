Групу дітей та підлітків повернули з окупованої Росією Херсонщини, - ОВА
На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути ще одну групу дітей та підлітків у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, це дівчата та хлопці віком від 8 місяців до 17 років.
Серед врятованих - 11-річна дівчина, яку окупаційна влада намагалася помістити до інтернату. Проти її мами відкрили кримінальну справу та незаконно позбавили батьківських прав, дізнавшись, що жінка служить у ЗСУ.
Хлопців п'яти та одинадцяти років російські військові неодноразово вивозили до районного центру на так званий "суд". Там дітей допитували, принижували і на їхніх очах знущалися з батька.
Діти перебувають у безпеці
"На щастя, зараз діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу", - додав голова ОВА.
За його словами, від початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернуто 19 дітей.
