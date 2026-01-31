УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8349 відвідувачів онлайн
Новини Повернення дітей з окупації
965 4

Групу дітей та підлітків повернули з окупованої Росією Херсонщини, - ОВА

Групу дітей та підлітків повернули з окупації

На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути ще одну групу дітей та підлітків у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як зазначається, це дівчата та хлопці віком від 8 місяців до 17 років.

Серед врятованих - 11-річна дівчина, яку окупаційна влада намагалася помістити до інтернату. Проти її мами відкрили кримінальну справу та незаконно позбавили батьківських прав, дізнавшись, що жінка служить у ЗСУ.

Також читайте: З окупованої Херсонщини повернули ще одну групу українських дітей

Хлопців п'яти та одинадцяти років російські військові неодноразово вивозили до районного центру на так званий "суд". Там дітей допитували, принижували і на їхніх очах знущалися з батька.

Діти перебувають у безпеці

"На щастя, зараз діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу", - додав голова ОВА.

Також читайте: Врятовані з-під тиску окупантів: Україна повернула з ТОТ ще одну групу дітей і підлітків

За його словами, від початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернуто 19 дітей.

Автор: 

діти (5500) окупація (6879) повернення (344) Херсонська область (6630)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто в курсі, яким чином батьки бросають свої дітей, щоб їх треба було "повертати"?
показати весь коментар
31.01.2026 16:56 Відповісти
"На очах дітей принижували батька". Отож, батьки були з дітьми. Друга дитина, мати служить в ЗСУ.
показати весь коментар
31.01.2026 17:44 Відповісти
було й таке що захоплювали Херсон і дітей тупо викрадали, вивозили з інтернатів, дитсадків, шкіл і навіть домівок поки батьки десь були щоб добути їжі чи ще щось.
показати весь коментар
31.01.2026 18:46 Відповісти
я своїх дітей в GB відправив. і пішов в ЗСУ.
показати весь коментар
31.01.2026 16:57 Відповісти
 
 