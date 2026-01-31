Группу детей и подростков вернули из оккупированной Россией Херсонщины, - ОВА

Группу детей и подростков вернули из оккупированной Россией Херсонщины

Группу детей и подростков вернули из оккупации

На подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной Херсонской области удалось вернуть еще одну группу детей и подростков в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии команды Save Ukraine.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, это девочки и мальчики в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

Среди спасенных - 11-летняя девочка, которую оккупационные власти пытались поместить в интернат. Против ее матери открыли уголовное дело и незаконно лишили родительских прав, узнав, что женщина служит в ВСУ.

Мальчиков пяти и одиннадцати лет российские военные неоднократно вывозили в районный центр на так называемый "суд". Там детей допрашивали, унижали и на их глазах издевались над отцом.

Дети находятся в безопасности

"К счастью, сейчас дети находятся в безопасности и получают необходимую помощь", - добавил глава ОГА.

По его словам, с начала 2026 года на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной части Херсонской области возвращено 19 детей.

Автор: 

дети (6803) оккупация (10208) возврат (326) Херсонская область (5644)
Хто в курсі, яким чином батьки бросають свої дітей, щоб їх треба було "повертати"?
31.01.2026 16:56 Ответить
"На очах дітей принижували батька". Отож, батьки були з дітьми. Друга дитина, мати служить в ЗСУ.
31.01.2026 17:44 Ответить
було й таке що захоплювали Херсон і дітей тупо викрадали, вивозили з інтернатів, дитсадків, шкіл і навіть домівок поки батьки десь були щоб добути їжі чи ще щось.
31.01.2026 18:46 Ответить
я своїх дітей в GB відправив. і пішов в ЗСУ.
31.01.2026 16:57 Ответить
 
 