РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11703 посетителя онлайн
Новости Возвращение детей из оккупации
231 3

Из оккупированной Херсонщины вернули еще одну группу украинских детей

діти

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии команды Save Ukraine на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одну группу детей и подростков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Александр Прокудин.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Среди спасенных из временно оккупированной части Херсонской области – дети в возрасте от 3 до 17 лет. Все они прошли через угрозы, принуждение и навязывание пропаганды", – говорится в сообщении.

Читайте также: Есть сигналы от партнеров о помощи в возвращении украинских пленных и детей из РФ, - Зеленский

  • Трехлетняя и пятилетняя девочки в детском саду были вынуждены рисовать российский триколор и дарить на праздники солдатам собственноручно сделанные подарки. Россияне привлекают наших детей к пропаганде с самого раннего возраста и продолжают это делать в старших классах.
  • Семнадцатилетний юноша в российской школе обучался строевым элементам и обращению с военным оружием. Также парня вместе с одноклассниками поставили на воинский учет, а это - шаг к службе в оккупационной армии сразу после совершеннолетия.

Читайте также: Спасенные из-под давления оккупантов: Украина вернула из ВОТ еще одну группу детей и подростков

"Дети сейчас находятся в центрах "Надія і відновлення", где получают психологическую поддержку, помощь с документами, жилье и заботу. Спасибо всем причастным за помощь в спасении детей", - написал Прокудин.

Инициатива Bring Kids Back UA по возвращению украинских детей

  • С начала полномасштабного вторжения инициатива зафиксировала более 19 546 случаев незаконной депортации или перемещения украинских детей.
  • На данный момент - более 1 859 детей уже возвращены в пределы Украины.
  • Например, в 2024 году было возвращено 449 детей.

Автор: 

дети (6874) подростки (504) возврат (306)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна справа, но навіщо фото зі спини з прапором в зворотню сторону?
показать весь комментарий
08.01.2026 16:57 Ответить
спочатку Оманська Гнида за пару днів здала Південь ..а тепер zельоні гниди піаряться на поверненні тих кого вони зрадили ..

СБУ мусора та чиновники з Херсонщини втікли за день до нападу, істоти
показать весь комментарий
08.01.2026 17:12 Ответить
 
 