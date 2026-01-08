Из оккупированной Херсонщины вернули еще одну группу украинских детей
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии команды Save Ukraine на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одну группу детей и подростков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Александр Прокудин.
"Среди спасенных из временно оккупированной части Херсонской области – дети в возрасте от 3 до 17 лет. Все они прошли через угрозы, принуждение и навязывание пропаганды", – говорится в сообщении.
- Трехлетняя и пятилетняя девочки в детском саду были вынуждены рисовать российский триколор и дарить на праздники солдатам собственноручно сделанные подарки. Россияне привлекают наших детей к пропаганде с самого раннего возраста и продолжают это делать в старших классах.
- Семнадцатилетний юноша в российской школе обучался строевым элементам и обращению с военным оружием. Также парня вместе с одноклассниками поставили на воинский учет, а это - шаг к службе в оккупационной армии сразу после совершеннолетия.
"Дети сейчас находятся в центрах "Надія і відновлення", где получают психологическую поддержку, помощь с документами, жилье и заботу. Спасибо всем причастным за помощь в спасении детей", - написал Прокудин.
Инициатива Bring Kids Back UA по возвращению украинских детей
- С начала полномасштабного вторжения инициатива зафиксировала более 19 546 случаев незаконной депортации или перемещения украинских детей.
- На данный момент - более 1 859 детей уже возвращены в пределы Украины.
- Например, в 2024 году было возвращено 449 детей.
