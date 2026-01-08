З окупованої Херсонщини повернули ще одну групу українських дітей
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну групу дітей та підлітків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Олександр Прокудін.
"Серед врятованих з тимчасово окупованої частини Херсонщини – діти віком від 3 до 17 років. Всі вони пройшли через погрози, примус та нав’язування пропаганди", - ідеться в повідомленні.
- Трирічна та п’ятирічна дівчинки у дитсадку змушені були малювати російський триколор та дарувати на свята солдатам власноруч зроблені подарунки. Росіяни залучають наших дітей до пропаганди з наймолодшого віку і продовжують це робити у старших класах.
- Сімнадцятирічний юнак в російській школі навчався стройових елементів та поводженню з військовою зброєю. Також хлопця разом з однокласниками поставили на військовий облік, а це - крок до служби в окупаційній армії одразу після повноліття.
"Діти зараз перебувають у центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу. Щиро дякую усім причетним за допомогу у порятунку дітей", - написав Прокудін.
Ініціатива Bring Kids Back UA з повернення українських дітей
- Від початку повномасштабного вторгнення ініціатива зафіксувала понад 19 546 випадків незаконної депортації або переміщення українських дітей.
- Станом на зараз — понад 1 859 дітей вже повернуто в межі України.
- Наприклад, 2024 року було повернуто 449 дітей.
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