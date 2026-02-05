Мелания Трамп работает над возвращением украинских детей

Первая леди США заявила об активной работе над возвращением украинских детей, которые были незаконно вывезены в Россию.

Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в интервью Мелании Трамп телеканалу Fox news.

По ее словам, в этом процессе уже есть положительные сигналы, а реальный прогресс возможен в ближайшее время. Первая леди подтвердила свое непосредственное участие в соответствующих переговорах.

Работа над возвращением детей

Мелания Трамп ответила на вопрос о готовности российской стороны содействовать возвращению детей. Она отметила, что процесс продолжается и контакты поддерживаются.

"Я работаю над этим. Мы в процессе. Надеюсь, очень скоро мы достигнем прогресса", — заявила первая леди США.

Она также сообщила, что получила ответ от Путина на свое обращение. По ее словам, ее представитель на постоянной связи с российской стороной.

Контакты с российской стороной

Также Мелания Трамп подтвердила, что получила письмо от Путина по поводу украинских детей. После этого был налажен прямой канал коммуникации.

По ее словам, обсуждение касается вопросов воссоединения детей с семьями и их благополучия. Контакты по этому вопросу продолжаются и в дальнейшем.

Напомним, в прошлом году первая леди США обратилась к Путину с письмом об украинских детях. Обращение передали накануне встречи Дональда Трампа с российским диктатором.

