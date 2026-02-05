Мелания Трамп работает над возвращением украинских детей
Первая леди США заявила об активной работе над возвращением украинских детей, которые были незаконно вывезены в Россию.
Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в интервью Мелании Трамп телеканалу Fox news.
По ее словам, в этом процессе уже есть положительные сигналы, а реальный прогресс возможен в ближайшее время. Первая леди подтвердила свое непосредственное участие в соответствующих переговорах.
Работа над возвращением детей
Мелания Трамп ответила на вопрос о готовности российской стороны содействовать возвращению детей. Она отметила, что процесс продолжается и контакты поддерживаются.
"Я работаю над этим. Мы в процессе. Надеюсь, очень скоро мы достигнем прогресса", — заявила первая леди США.
Она также сообщила, что получила ответ от Путина на свое обращение. По ее словам, ее представитель на постоянной связи с российской стороной.
Контакты с российской стороной
Также Мелания Трамп подтвердила, что получила письмо от Путина по поводу украинских детей. После этого был налажен прямой канал коммуникации.
По ее словам, обсуждение касается вопросов воссоединения детей с семьями и их благополучия. Контакты по этому вопросу продолжаются и в дальнейшем.
Напомним, в прошлом году первая леди США обратилась к Путину с письмом об украинских детях. Обращение передали накануне встречи Дональда Трампа с российским диктатором.
- Ранее мы писали, что президент Зеленский пригласил ОБСЕ присоединиться к Международной коалиции для возвращения украинских детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому і гадять світові, своїм лайном, ці старі обмилки!!!! Вони це добре розуміють….
Але ж люба людина починаю свій шлях народившись в точці А (пологовуму) у точку В (цвінтар). І шлях у кожного має свою дистанцію.
- НЕ МОЖЛИВО бути разом з педофілом добровільно і не бути самою шизанутою
- ВСЕ що вони роблять це цими фразочками відмивають свою репутацію і репутацію Пуйла
.....
Це все мерзско. Гірше чим в 2 світову - тоді було чесніше. Гітлер прямо казав що іде війною - їх військові йшли під прапорами і із знаками відрізнення. А союзники хоч і були не святі, але всі робили щось ради одної мети.
А оце ВЕЛИКИЙ фарс
Десь я вже таке чув🤮👨🦽