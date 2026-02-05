Мелания Трамп работает над возвращением украинских детей

Первая леди США заявила об активной работе над возвращением украинских детей, которые были незаконно вывезены в Россию.

Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в интервью Мелании Трамп телеканалу Fox news.

По ее словам, в этом процессе уже есть положительные сигналы, а реальный прогресс возможен в ближайшее время. Первая леди подтвердила свое непосредственное участие в соответствующих переговорах.

Работа над возвращением детей

Мелания Трамп ответила на вопрос о готовности российской стороны содействовать возвращению детей. Она отметила, что процесс продолжается и контакты поддерживаются.

"Я работаю над этим. Мы в процессе. Надеюсь, очень скоро мы достигнем прогресса", — заявила первая леди США.

Она также сообщила, что получила ответ от Путина на свое обращение. По ее словам, ее представитель на постоянной связи с российской стороной.

Контакты с российской стороной

Также Мелания Трамп подтвердила, что получила письмо от Путина по поводу украинских детей. После этого был налажен прямой канал коммуникации.

По ее словам, обсуждение касается вопросов воссоединения детей с семьями и их благополучия. Контакты по этому вопросу продолжаются и в дальнейшем.

Напомним, в прошлом году первая леди США обратилась к Путину с письмом об украинских детях. Обращение передали накануне встречи Дональда Трампа с российским диктатором. 

А фразочка Мелані - «Я працюю над цим. Ми перебуваємо в процесі. Сподіваюся, дуже скоро ми досягнемо прогресу", - ну чисто папінькіна. Сімейка педофілів взялась «спасати дітей»?
05.02.2026 01:09
У педофілки pussy свербить? Чи єпштейн бажає свіжатинки?
05.02.2026 01:03
Це неможливо, там вже клiнiка
05.02.2026 01:14
Краще працюй над поверненням чоловіка на землю.
05.02.2026 01:09
Це неможливо, там вже клiнiка
А може краще у землю?
05.02.2026 06:56
Час, як і у старого ****** та самозванного телепня, уже почав невблаганний відлік!! Пригожин і жирік, їх уже чекають на порозі!!
Тому і гадять світові, своїм лайном, ці старі обмилки!!!! Вони це добре розуміють….
05.02.2026 07:19
Так, і дай Боже шоб час для них прискорився.
Але ж люба людина починаю свій шлях народившись в точці А (пологовуму) у точку В (цвінтар). І шлях у кожного має свою дистанцію.
05.02.2026 07:56
- НЕ МОЖЛИВО бути разом стільки з чоловіком і не знати що він педофіл
- НЕ МОЖЛИВО бути разом з педофілом добровільно і не бути самою шизанутою
- ВСЕ що вони роблять це цими фразочками відмивають свою репутацію і репутацію Пуйла

.....
Це все мерзско. Гірше чим в 2 світову - тоді було чесніше. Гітлер прямо казав що іде війною - їх військові йшли під прапорами і із знаками відрізнення. А союзники хоч і були не святі, але всі робили щось ради одної мети.

А оце ВЕЛИКИЙ фарс
05.02.2026 03:46
"Вона працює"

Десь я вже таке чув🤮👨‍🦽
05.02.2026 06:52
Артемідівська шалава, теж свої календарики з тіргулльою, роздавала перед виборами, задарма=безвозмездно, щоб потім, ціною за газ для Українців, повернути ці витрати!!!
05.02.2026 07:22
А шо ж головного спеца по поверненню дітей в тюрмі повісили?? Якось некваліфіковано, пані майор Маланко....
05.02.2026 09:22
От це вже реально лякає.
05.02.2026 09:54
 
 