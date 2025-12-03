ООН рассматривает резолюцию о возвращении украинских детей

В Нью-Йорке началась одиннадцатая чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой рассматривается проект резолюции "Возвращение украинских детей".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Перед голосованием ожидаются выступления представителей государств-членов ООН.

Ключевые положения резолюции

Известно, что Украину на сессии представляет заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца.

Проект резолюции содержит три основных положения:

Россия должна обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение всех украинских детей;

Прекратить практику принудительного перемещения, депортации, разлучения детей с семьями, изменения их личного статуса и индоктринации;

Генеральный секретарь ООН должен использовать свои добрые услуги для содействия возвращению детей.

Представители Украины на сессии

По словам Марьяны Бецы, цель - гарантировать безопасность и возвращение всех украинских детей в их семьи.

Предусмотрено, что после выступлений государств-членов состоится голосование за резолюцию, которая определит дальнейшие шаги ООН в деле защиты украинских детей.

