ООН рассматривает резолюцию о возвращении украинских детей
В Нью-Йорке началась одиннадцатая чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой рассматривается проект резолюции "Возвращение украинских детей".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Перед голосованием ожидаются выступления представителей государств-членов ООН.
Ключевые положения резолюции
Известно, что Украину на сессии представляет заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца.
Проект резолюции содержит три основных положения:
-
Россия должна обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение всех украинских детей;
-
Прекратить практику принудительного перемещения, депортации, разлучения детей с семьями, изменения их личного статуса и индоктринации;
-
Генеральный секретарь ООН должен использовать свои добрые услуги для содействия возвращению детей.
Представители Украины на сессии
По словам Марьяны Бецы, цель - гарантировать безопасность и возвращение всех украинских детей в их семьи.
Предусмотрено, что после выступлений государств-членов состоится голосование за резолюцию, которая определит дальнейшие шаги ООН в деле защиты украинских детей.
