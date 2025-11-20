Более 2300 детей стали потерпевшими в уголовных производствах: Генпрокурор Кравченко призвал депутатов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей. ВИДЕО
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обратился к парламентариям с призывом поддержать изменения в законодательство, которые предусматривают безальтернативное пожизненное лишение свободы за умышленное убийство и изнасилование несовершеннолетних.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Кравченко на странице в Facebook.
По его словам, в этом году 652 ребенка стали жертвами преступлений против жизни и здоровья, часть из них была умышленно убита, а 120 детей подверглись изнасилованиям. Несмотря на это, суды вынесли только 12 пожизненных приговоров
"Закон должен защищать тех, кто не может защитить себя сам. 20 ноября - День защиты детей. Это дата, которая заставляет не просто говорить о безопасности, а заставляет смотреть правде в глаза. А правда сегодня жестока: действующее законодательство не обеспечивает детям надлежащей защиты", - подчеркнул Кравченко.
И добавил, что это не только теоретическая проблема, а причина реальных трагедий, которых можно было избежать.
"В условиях полномасштабной войны дети стали еще более уязвимыми. Они гибнут от ракет и дронов, проходят через оккупацию, депортации, выживают под обстрелами. Но даже в тылу они остаются беззащитными перед теми, кто способен причинить им вред. Когда страна ежедневно борется за жизнь, закон должен быть бескомпромиссным в защите самых маленьких", - добавил генпрокурор.
Статистика преступлений в отношении детей
Кравченко привел статистику этого года, отметив, что это - предупреждение, которое нельзя игнорировать:
2377 детей стали потерпевшими в уголовных производствах;
652 пострадали от преступлений против жизни и здоровья, часть из них - умышленно убиты;
120 детей были изнасилованы.
"Несмотря на это, суды вынесли только 12 пожизненных приговоров. В остальных случаях - 7-15 лет лишения свободы. А некоторые преступники могут выйти значительно раньше из-за условно-досрочного освобождения по ст. 81 УК Украины", - добавил Кравченко.
Генпрокурор привел конкретный пример:
"Восьмимесячный мальчик, младенец, который не сделал даже первых шагов. Пьяный сожитель матери забил ребенка до смерти. Суд дал ему 15 лет лишения свободы", - рассказал Кравченко.
Он добавил: "Мы, конечно, обжалуем этот приговор. Прокурор области лично будет отстаивать справедливость в суде в память об этом ребенке".
По его словам, это не единичный случай: "Это следствие системы, которая не различает степень беззащитности жертвы и не обеспечивает адекватной ответственности. Так не может быть. Так не должно быть".
"Моя позиция четкая и однозначная: закон должен быть изменен", - подчеркнул Кравченко.
Предложение об изменении законодательства
"В октябре я обратился в комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с конкретными предложениями - установить безальтернативное пожизненное лишение свободы в случаях: умышленного убийства несовершеннолетнего лица; изнасилования лица до 14 лет независимо от "согласия"; изнасилования несовершеннолетнего лица", - сообщил Генпрокурор.
Кравченко добавил: "Эти изменения не о жестокости. Они о справедливости, о неотвратимости наказания, о четком сигнале для преступника: за посягательство на жизнь или достоинство ребенка ты никогда не вернешься на свободу. Я призываю народных депутатов поддержать нашу инициативу не тогда, когда "придет время", а сейчас".
Он подытожил: "Потому что дети не могут ждать, пока закон созреет. Чтобы защищать самых уязвимых, законодательство должно стать сильнее. Это наша ответственность перед детьми, перед обществом и перед будущим Украины".
єдина мета посилення покарання - ізолювати подонків від суспільства якнайдовше, або назавжди
.
Щось взагалі не чутно, щоб бажали прибрати оцей трешак з КК.
Стаття 60. Арешт
Арешт не застосовується до вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до семи років";
Стаття 61. Обмеження волі
Обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та до осіб з інвалідністю першої і другої групи.
Стаття 64. Довічне позбавлення волі
2. Довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років, а також до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку, а також у випадку, передбаченому https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3360 частиною четвертою статті 68 цього Кодексу.
Изнасилования лица до 14 лет независимо от "согласия"
Прокурор, предлагает изменить закон, и чётко обозначить формулировки, при этом сам не понимает значение слов. Как может быть изнасилование сделано, если было согласие? Сама суть слова подразумевает несогласие потерпевшего и принуждение и/или использование беспомощного состояния. Возможно он имел в виду, что пожизненное лишение свободы, за половой акт или действия сексуального характера или изнасилование лица не достигшего 14 летнего возраста. Ну из его фразы (а именно как для прокурора - "бормотания несуразицы") - это понять вряд ле получится. А так в целом неплохо говорит, как для главного прокурора Украины... ещё бы просто значения вкладывал в слова, и не чушь выдавать. Ну то такое...
А жінкиню то хоч похвалили, що ноги розставляє перед алкашнею, і потім наражає дитину на небезпеку?