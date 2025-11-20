Более 2300 детей стали потерпевшими в уголовных производствах: Генпрокурор Кравченко призвал депутатов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обратился к парламентариям с призывом поддержать изменения в законодательство, которые предусматривают безальтернативное пожизненное лишение свободы за умышленное убийство и изнасилование несовершеннолетних.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Кравченко на странице в Facebook.

По его словам, в этом году 652 ребенка стали жертвами преступлений против жизни и здоровья, часть из них была умышленно убита, а 120 детей подверглись изнасилованиям. Несмотря на это, суды вынесли только 12 пожизненных приговоров

"Закон должен защищать тех, кто не может защитить себя сам. 20 ноября - День защиты детей. Это дата, которая заставляет не просто говорить о безопасности, а заставляет смотреть правде в глаза. А правда сегодня жестока: действующее законодательство не обеспечивает детям надлежащей защиты", - подчеркнул Кравченко.

И добавил, что это не только теоретическая проблема, а причина реальных трагедий, которых можно было избежать.

"В условиях полномасштабной войны дети стали еще более уязвимыми. Они гибнут от ракет и дронов, проходят через оккупацию, депортации, выживают под обстрелами. Но даже в тылу они остаются беззащитными перед теми, кто способен причинить им вред. Когда страна ежедневно борется за жизнь, закон должен быть бескомпромиссным в защите самых маленьких", - добавил генпрокурор.

Статистика преступлений в отношении детей

Кравченко привел статистику этого года, отметив, что это - предупреждение, которое нельзя игнорировать:

2377 детей стали потерпевшими в уголовных производствах;

652 пострадали от преступлений против жизни и здоровья, часть из них - умышленно убиты;

120 детей были изнасилованы.

"Несмотря на это, суды вынесли только 12 пожизненных приговоров. В остальных случаях - 7-15 лет лишения свободы. А некоторые преступники могут выйти значительно раньше из-за условно-досрочного освобождения по ст. 81 УК Украины", - добавил Кравченко.

Генпрокурор привел конкретный пример:

"Восьмимесячный мальчик, младенец, который не сделал даже первых шагов. Пьяный сожитель матери забил ребенка до смерти. Суд дал ему 15 лет лишения свободы", - рассказал Кравченко.

Он добавил: "Мы, конечно, обжалуем этот приговор. Прокурор области лично будет отстаивать справедливость в суде в память об этом ребенке".

По его словам, это не единичный случай: "Это следствие системы, которая не различает степень беззащитности жертвы и не обеспечивает адекватной ответственности. Так не может быть. Так не должно быть".

"Моя позиция четкая и однозначная: закон должен быть изменен", - подчеркнул Кравченко.

Предложение об изменении законодательства

"В октябре я обратился в комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с конкретными предложениями - установить безальтернативное пожизненное лишение свободы в случаях: умышленного убийства несовершеннолетнего лица; изнасилования лица до 14 лет независимо от "согласия"; изнасилования несовершеннолетнего лица", - сообщил Генпрокурор.

Кравченко добавил: "Эти изменения не о жестокости. Они о справедливости, о неотвратимости наказания, о четком сигнале для преступника: за посягательство на жизнь или достоинство ребенка ты никогда не вернешься на свободу. Я призываю народных депутатов поддержать нашу инициативу не тогда, когда "придет время", а сейчас".

Он подытожил: "Потому что дети не могут ждать, пока закон созреет. Чтобы защищать самых уязвимых, законодательство должно стать сильнее. Это наша ответственность перед детьми, перед обществом и перед будущим Украины".