РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15006 посетителей онлайн
Новости Видео Дети - жертвы войны Убийство детей Преступления РФ против детей в Украине
1 283 12

Более 2300 детей стали потерпевшими в уголовных производствах: Генпрокурор Кравченко призвал депутатов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обратился к парламентариям с призывом поддержать изменения в законодательство, которые предусматривают безальтернативное пожизненное лишение свободы за умышленное убийство и изнасилование несовершеннолетних.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Кравченко на странице в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, в этом году 652 ребенка стали жертвами преступлений против жизни и здоровья, часть из них была умышленно убита, а 120 детей подверглись изнасилованиям. Несмотря на это, суды вынесли только 12 пожизненных приговоров

"Закон должен защищать тех, кто не может защитить себя сам. 20 ноября - День защиты детей. Это дата, которая заставляет не просто говорить о безопасности, а заставляет смотреть правде в глаза. А правда сегодня жестока: действующее законодательство не обеспечивает детям надлежащей защиты", - подчеркнул Кравченко.

И добавил, что это не только теоретическая проблема, а причина реальных трагедий, которых можно было избежать.

"В условиях полномасштабной войны дети стали еще более уязвимыми. Они гибнут от ракет и дронов, проходят через оккупацию, депортации, выживают под обстрелами. Но даже в тылу они остаются беззащитными перед теми, кто способен причинить им вред. Когда страна ежедневно борется за жизнь, закон должен быть бескомпромиссным в защите самых маленьких", - добавил генпрокурор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина официально предлагает привлечь Святейший Престол к возвращению детей

Статистика преступлений в отношении детей

Кравченко привел статистику этого года, отметив, что это - предупреждение, которое нельзя игнорировать:

  • 2377 детей стали потерпевшими в уголовных производствах;

  • 652 пострадали от преступлений против жизни и здоровья, часть из них - умышленно убиты;

  • 120 детей были изнасилованы.

"Несмотря на это, суды вынесли только 12 пожизненных приговоров. В остальных случаях - 7-15 лет лишения свободы. А некоторые преступники могут выйти значительно раньше из-за условно-досрочного освобождения по ст. 81 УК Украины", - добавил Кравченко.

Генпрокурор привел конкретный пример:

"Восьмимесячный мальчик, младенец, который не сделал даже первых шагов. Пьяный сожитель матери забил ребенка до смерти. Суд дал ему 15 лет лишения свободы", - рассказал Кравченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 20-летний юноша убил подростка в Кривом Роге, - прокуратура

Он добавил: "Мы, конечно, обжалуем этот приговор. Прокурор области лично будет отстаивать справедливость в суде в память об этом ребенке".

По его словам, это не единичный случай: "Это следствие системы, которая не различает степень беззащитности жертвы и не обеспечивает адекватной ответственности. Так не может быть. Так не должно быть".

"Моя позиция четкая и однозначная: закон должен быть изменен", - подчеркнул Кравченко.

Предложение об изменении законодательства

"В октябре я обратился в комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с конкретными предложениями - установить безальтернативное пожизненное лишение свободы в случаях: умышленного убийства несовершеннолетнего лица; изнасилования лица до 14 лет независимо от "согласия"; изнасилования несовершеннолетнего лица", - сообщил Генпрокурор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия совершает все шесть самых тяжких военных преступлений против детей, определенных ООН, - Кравченко

Кравченко добавил: "Эти изменения не о жестокости. Они о справедливости, о неотвратимости наказания, о четком сигнале для преступника: за посягательство на жизнь или достоинство ребенка ты никогда не вернешься на свободу. Я призываю народных депутатов поддержать нашу инициативу не тогда, когда "придет время", а сейчас".

Он подытожил: "Потому что дети не могут ждать, пока закон созреет. Чтобы защищать самых уязвимых, законодательство должно стать сильнее. Это наша ответственность перед детьми, перед обществом и перед будущим Украины".

Автор: 

дети (6866) преступность (940) Кравченко Руслан (172)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А за корупцію та мародерство під час війни, за державну зраду, за співпрацю з ворогом, що призвела до жертв? Захист дітей це добре, але виглядає не як системна праця, а як бажання позитивного піару при купі проблем в прокуратурі. Бо
показать весь комментарий
20.11.2025 14:25 Ответить
+3
Правильна пропозиція!👍🔥
показать весь комментарий
20.11.2025 13:58 Ответить
+3
Це добре. Але убл-юдок кравченко нічого неговорить про курупцію!!! Може корумпантам також давати пожиттєво????
показать весь комментарий
20.11.2025 14:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильна пропозиція!👍🔥
показать весь комментарий
20.11.2025 13:58 Ответить
тільки ЗА, але злочини проти дітей вчиняють, як правило, або асоціальні елементи, або маньяки. А ці категорії злочинців не сильні в юриспуденції - вони навіть не підозрюють про існування КК.
єдина мета посилення покарання - ізолювати подонків від суспільства якнайдовше, або назавжди

.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:06 Ответить
Як щодо привілеїв за статевою ознакою асоціальним елементам?
Щось взагалі не чутно, щоб бажали прибрати оцей трешак з КК.
Стаття 60. Арешт
Арешт не застосовується до вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до семи років";
Стаття 61. Обмеження волі
Обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та до осіб з інвалідністю першої і другої групи.
Стаття 64. Довічне позбавлення волі
2. Довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років, а також до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку, а також у випадку, передбаченому https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3360 частиною четвертою статті 68 цього Кодексу.
показать весь комментарий
20.11.2025 20:05 Ответить
на довічне??? Окей!! Хай спробують не прийняти закон......
показать весь комментарий
20.11.2025 14:12 Ответить
Кравченко виліз із під віника. Мабуть скоро і Малюк зʼявиться. Мерзенність зе-охорони вражає.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:14 Ответить
А за корупцію та мародерство під час війни, за державну зраду, за співпрацю з ворогом, що призвела до жертв? Захист дітей це добре, але виглядає не як системна праця, а як бажання позитивного піару при купі проблем в прокуратурі. Бо
показать весь комментарий
20.11.2025 14:25 Ответить
Це добре. Але убл-юдок кравченко нічого неговорить про курупцію!!! Може корумпантам також давати пожиттєво????
показать весь комментарий
20.11.2025 14:52 Ответить
Генпрокурор Кравченко робить вигляд що бурхливо працює, але жодних побажань для топ корупціонерів.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:53 Ответить
В целом позиция правильная, правда интересна строка во фразе, и если это конечно цитата...
Изнасилования лица до 14 лет независимо от "согласия"
Прокурор, предлагает изменить закон, и чётко обозначить формулировки, при этом сам не понимает значение слов. Как может быть изнасилование сделано, если было согласие? Сама суть слова подразумевает несогласие потерпевшего и принуждение и/или использование беспомощного состояния. Возможно он имел в виду, что пожизненное лишение свободы, за половой акт или действия сексуального характера или изнасилование лица не достигшего 14 летнего возраста. Ну из его фразы (а именно как для прокурора - "бормотания несуразицы") - это понять вряд ле получится. А так в целом неплохо говорит, как для главного прокурора Украины... ещё бы просто значения вкладывал в слова, и не чушь выдавать. Ну то такое...
показать весь комментарий
20.11.2025 16:11 Ответить
В теоріі права з неповнолітнімі "не можно". Тобто будь який секс з неповнолітніми це вже згвалтування де юре. А якщо насильно, то це по ідеї, обтяжуючі обставини.
показать весь комментарий
20.11.2025 17:31 Ответить
В теории права, как и в КК, описывается, что с несовершеннолетними можно, совершеннолетие наступает в 18 лет. А отношения (половые) можно в Украине с 16 лет, т.е. с лицом не достигшим совершеннолетия. Так что будь какой секс с лицом не достигшим совершеннолетия (18 лет) де юре и де факто не является преступлением. А вот любые действия сексуального характера с лицом не достигнувшим 16 летнего возраста, это уже преступление закона. (кажется там статьи толи 149/151 по 156 или седьмую кк Украины описывают это)
показать весь комментарий
20.11.2025 17:58 Ответить
"Восьмимісячний хлопчик, немовля, яке не зробило навіть перших кроків. П'яний співмешканець матері забив дитину до смерті. Суд дав йому 15 років позбавлення волі"
А жінкиню то хоч похвалили, що ноги розставляє перед алкашнею, і потім наражає дитину на небезпеку?
показать весь комментарий
20.11.2025 20:15 Ответить
 
 