Понад 2300 дітей стали потерпілими у кримінальних провадженнях: Генпрокурор Кравченко закликав депутатів підтримати довічне ув’язнення за злочини проти дітей. ВIДЕО

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко звернувся до парламентарів із закликом підтримати зміни до законодавства, які передбачають безальтернативне довічне позбавлення волі за умисне вбивство та зґвалтування неповнолітніх.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Кравченка на фейсбук-сторінці.

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За його словами, цього року 652 дитини стали жертвами злочинів проти життя та здоров’я, частина з них була умисно вбита, а 120 дітей зазнали зґвалтувань. Попри це, суди ухвалили лише 12 довічних вироків

"Закон має захищати тих, хто не може захистити себе сам. 20 листопада - День захисту дітей. Це дата, яка змушує не просто говорити про безпеку, а змушує дивитися правді в очі. А правда сьогодні жорстока: чинне законодавство не забезпечує дітям належного захисту", - підкреслив Кравченко.

Та додав, що це не лише теоретична проблема, а причина реальних трагедій, яких можна було уникнути.

"В умовах повномасштабної війни діти стали ще більш вразливими. Вони гинуть від ракет і дронів, проходять через окупацію, депортації, виживають під обстрілами. Але навіть у тилу вони залишаються беззахисними перед тими, хто здатен завдати їм шкоди. Коли країна щодня бореться за життя, закон має бути безкомпромісним у захисті найменших", - додав генпрокурор.

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Статистика злочинів щодо дітей

Кравченко навів статистику цього року, зазначивши, що це - попередження, яке не можна ігнорувати:

2377 дітей стали потерпілими у кримінальних провадженнях;

652 постраждали від злочинів проти життя та здоров’я, частина з них - умисно вбиті;

120 дітей були зґвалтовані.

"Попри це, суди ухвалили лише 12 довічних вироків. У решті випадків - 7-15 років позбавлення волі. А деякі злочинці можуть вийти значно раніше через умовно-дострокове звільнення за ст. 81 КК України", - додав Кравченко.

Генпрокурор навів конкретний приклад:

"Восьмимісячний хлопчик, немовля, яке не зробило навіть перших кроків. П’яний співмешканець матері забив дитину до смерті. Суд дав йому 15 років позбавлення волі", - розповів Кравченко.

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Він додав: "Ми звичайно будемо оскаржувати цей вирок. Прокурор області особисто відстоюватиме справедливість у суді в пам’ять про цю дитину".

За його словами, це не поодинокий випадок: "Це наслідок системи, яка не розрізняє ступінь беззахисності жертви і не забезпечує адекватної відповідальності. Так не може бути. Так не повинно бути".

"Моя позиція чітка і однозначна: закон має бути змінений", - наголосив Кравченко.

Пропозиція зміни законодавства

"У жовтні я звернувся до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з конкретними пропозиціями - встановити безальтернативне довічне позбавлення волі у випадках: умисного вбивства неповнолітньої особи; зґвалтування особи до 14 років незалежно від "згоди"; зґвалтування неповнолітньої особи", - повідомив Генпрокурор.

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Кравченко додав: "Ці зміни не про жорстокість. Вони про справедливість, про невідворотність покарання, про чіткий сигнал для злочинця: за посягання на життя чи гідність дитини ти ніколи не повернешся на волю. Я закликаю народних депутатів підтримати нашу ініціативу не тоді, коли "з’явиться час", а зараз".

Він підсумував: "Бо діти не можуть чекати, поки закон дозріє. Щоб захищати найвразливіших, законодавство має стати сильнішим. Це наша відповідальність перед дітьми, перед суспільством і перед майбутнім України".