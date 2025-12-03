ООН розглядає резолюцію про повернення українських дітей

У Нью-Йорку розпочалася одинадцята надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН, на якій розглядають проєкт резолюції "Повернення українських дітей".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Перед голосуванням очікуються виступи представників держав-членів ООН.

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Ключові положення резолюції

Відомо, що Україну на сесії представляє заступниця міністра закордонних справ Марʼяна Беца.

Проєкт резолюції містить три головні положення:

Росія має забезпечити негайне, безпечне та безумовне повернення всіх українських дітей;

Припинити практику примусового переміщення, депортації, розлучення дітей з родинами, зміни їхнього особистого статусу та індоктринації;

Генеральний секретар ООН повинен застосувати свої добрі послуги для сприяння поверненню дітей.

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Представники України на сесії

За словами Мар'яни Беци, мета - гарантувати безпеку та повернення всіх українських дітей до їхніх родин.

Передбачено, що після виступів держав-членів відбудеться голосування за резолюцію, що визначить подальші кроки ООН у справі захисту українських дітей.

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