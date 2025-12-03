ООН розглядає резолюцію про повернення українських дітей
У Нью-Йорку розпочалася одинадцята надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН, на якій розглядають проєкт резолюції "Повернення українських дітей".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Перед голосуванням очікуються виступи представників держав-членів ООН.
Ключові положення резолюції
Відомо, що Україну на сесії представляє заступниця міністра закордонних справ Марʼяна Беца.
Проєкт резолюції містить три головні положення:
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Росія має забезпечити негайне, безпечне та безумовне повернення всіх українських дітей;
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Припинити практику примусового переміщення, депортації, розлучення дітей з родинами, зміни їхнього особистого статусу та індоктринації;
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Генеральний секретар ООН повинен застосувати свої добрі послуги для сприяння поверненню дітей.
Представники України на сесії
За словами Мар'яни Беци, мета - гарантувати безпеку та повернення всіх українських дітей до їхніх родин.
Передбачено, що після виступів держав-членів відбудеться голосування за резолюцію, що визначить подальші кроки ООН у справі захисту українських дітей.
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