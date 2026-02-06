Сообщили о подозрении 8 организаторам милитаризации украинских детей на ВОТ, - Офис Генпрокурора

В течение шести лет на временно оккупированной территории Донецкой области украинских детей систематически готовили к войне. Посредством пропаганды, псевдопатриотических мероприятий и обещаний "социальных льгот" и карьерных перспектив в вооруженных силах РФ их целенаправленно вовлекали в военную систему государства-агрессора.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Привлечение детей в "Юнармию"

Только с 2019 по 2025 годы в движение "Юнармия" было вовлечено около 6 тысяч украинских детей в возрасте от 6 до 18 лет. Зафиксированы случаи, когда по достижении совершеннолетия дети, прошедшие такую подготовку, вступали в ряды вооруженных сил РФ и участвовали в боевых действиях против Украины.

Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении восьми гражданам Украины, которые в составе организованной группы обеспечивали функционирование этой системы на временно оккупированной территории. Их действия квалифицированы по ч.3 ст. 28 и ч.1 статьи 438 УК Украины.

В 2016 году по инициативе тогдашнего министра обороны РФ было создано всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия", деятельность которого впоследствии распространили на временно оккупированные территории Украины, в частности Крым, а также Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Под прикрытием "патриотического воспитания" несовершеннолетних привлекали к военной подготовке и формировали в них лояльность к государству-агрессору. Детей обучали обращению с оружием, проводили тактические занятия, военные марши и присяги на верность РФ. Параллельно велась активная пропаганда службы в армии РФ, которую подавали как социально выгодный и перспективный путь.

Согласно Стратегии развития патриотического воспитания в РФ, ежегодно не менее 10 процентов новобранцев в ряды вооруженных сил России должны пополняться именно из числа воспитанников "Юнармии". Это подтверждает, что движение использовалось как инструмент подготовки мобилизационного резерва.

В течение 2019–2025 годов восемь руководителей территориальных штабов "Юнармии" так называемой "ДНР" координировали деятельность движения на временно оккупированной территории Донецкой области, обеспечивая массовое привлечение украинских детей к военно-патриотическим мероприятиям и пропаганде службы в вооруженных силах РФ.

Кроме того, установлено, что 15 марта 2022 года министр обороны РФ издал приказ №132 о привлечении членов движения "Юнармия" к боевым действиям на территории Украины для пополнения потерь российской армии.

Комитет ООН по правам ребенка в отчете от 1 марта 2024 года подчеркнул необходимость прекращения политики политизации и милитаризации детей на временно оккупированных территориях Украины.

Милитаризация детей - часть политики РФ

Начальник отдела Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Офиса Генерального прокурора Янина Тертичная отмечает:

"Милитаризация детей - часть целенаправленной политики России по искоренению украинской идентичности, а потому лица, причастные к милитаризации путем пропаганды службы в армии государства-оккупанта, будут нести уголовную ответственность в соответствии с законом.

В октябре 2025 года по этим же фактам была разоблачена организованная группа в составе руководителя регионального штаба "Юнармии" ДНР и шести руководителей территориальных штабов, которые осуществляли милитаризацию украинских детей путем пропаганды службы в ВС РФ, а также изготавливали и распространяли материалы, оправдывающие и отрицающие вооруженную агрессию РФ против Украины.

