В Украину вернули группу детей в возрасте от 3 месяцев до 17 лет из оккупированной части Херсонской области

Из оккупированной Херсонщины вернули еще одну группу детей

На подконтрольную Украине территорию вернули еще одну группу детей и подростков из временно оккупированной части Херсонской области. Самому младшему ребенку всего три месяца, самому старшему — 17 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Еще одну группу детей и подростков удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной части Херсонской области", — написал он.

Кого вернули?

Это — мальчики и девочка в возрасте от 3 месяцев до 17 лет.

  • Среди спасенных - семнадцатилетняя девушка и девятилетний мальчик, которые пережили неоднократные вторжения российских военных в свой дом. Во время одного из них - дети стали свидетелями пыток их мамы.
  • Восьмилетний и пятилетний мальчики оказались в ловушке в собственном доме после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Уровень воды в доме достигал почти двух метров. Семья осталась без света, еды и лекарств. Все это время мама прятала сыновей от оккупантов, чтобы их не заставили учиться в российской школе и не изъяли из семьи.

Все возвращенные дети и подростки сейчас в безопасности и получают необходимую поддержку для постепенного возвращения к спокойной жизни.

"Их спасение состоялось в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря работе команды Save Ukraine. Спасибо всем, кто продолжает работать, пока каждый украинский ребенок не вернется домой", - поблагодарил Прокудин.

Дуже гарна новина...
06.02.2026 19:27 Ответить
Скільки саме дітей повернули? Якось дивно, що не озвучили кількість.
12.02.2026 19:15 Ответить
 
 