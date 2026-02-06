Оккупанты атаковали дронами эвакуационный автомобиль в Бериславе: есть погибший и раненые
В Бериславе Херсонской области под вражеский удар попали волонтеры, спасавшие людей от смертельной опасности. Их транспорт после попаданий дронов сгорел.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что с 4 февраля они вместе с местными жителями не могли выехать из-за постоянной угрозы ударов российских БПЛА. Только сегодня благодаря колоссальным усилиям украинских военных их удалось спасти.
Жертвы атаки
По словам главы ОВА, в более безопасную громаду эвакуировали волонтеров и четырех жителей, трое из них – ранены. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей.
"К сожалению, в результате попадания дрона в автомобиль смертельные травмы получил мужчина 1982 года рождения. Мои искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Эвакуация
"Прошу услышать важное: когда вы откладываете эвакуацию из опасных территорий, вы подвергаете смертельному риску не только себя, но и тех, кто потом едет вас спасать из самого ада войны", - подчеркнул Прокудин.
Знищують людей, маючи також мирняк як живий щіт.