Оккупанты атаковали дронами эвакуационный автомобиль в Бериславе: есть погибший и раненые

В Бериславе Херсонской области под вражеский удар попали волонтеры, спасавшие людей от смертельной опасности. Их транспорт после попаданий дронов сгорел.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что с 4 февраля они вместе с местными жителями не могли выехать из-за постоянной угрозы ударов российских БПЛА. Только сегодня благодаря колоссальным усилиям украинских военных их удалось спасти.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон атаковал автобус в Херсоне: ранен водитель. ФОТОрепортаж

Жертвы атаки

По словам главы ОВА, в более безопасную громаду эвакуировали волонтеров и четырех жителей, трое из них – ранены. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей.

"К сожалению, в результате попадания дрона в автомобиль смертельные травмы получил мужчина 1982 года рождения. Мои искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Читайте также: В четвертый раз за февраль россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ, - "Нафтогаз"

Эвакуация

"Прошу услышать важное: когда вы откладываете эвакуацию из опасных территорий, вы подвергаете смертельному риску не только себя, но и тех, кто потом едет вас спасать из самого ада войны", - подчеркнул Прокудин.

Читайте также: Оккупанты обстреляли 35 населенных пунктов Херсонщины: 4 человека погибли, еще 5 - получили ранения