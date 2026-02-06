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Новости Фото Атаки беспилотников на Херсон
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Дрон атаковал автобус в Херсоне: ранен водитель. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона: дрон атаковал пассажирский автобус, ранив водителя, а утренний артобстрел повредил здание медицинского учреждения. 

Об этом сообщил Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

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Херсон

  • Около 11:00 вражеский дрон сбросил взрывчатку на пассажирский автобус коммунального предприятия в Днепровском районе.
  • Пострадал 39-летний водитель маршрутки. У него минно-взрывная травма. Сейчас врачи оказывают ему помощь.

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Обстрел автобуса в Херсоне
Обстрел автобуса в Херсоне

  • Около 7.00 российские террористические войска с временно оккупированного левого берега обстреляли Днепровский район. В очередной раз под вражеский удар попала территория одного из медицинских учреждений — есть прямые попадания снарядов в здание, выбиты окна, повреждено дорожное покрытие. Люди, к счастью, не пострадали.

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Обстрел Херсона

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Также Шанько сообщил, что в течение прошедших суток вражеские удары подверглись 4 населенных пункта Херсонской общины.

  • Под огнем российской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Садовое, Антоновка, Приднепровское.
  • Повреждены частные и многоэтажные дома, объект критической инфраструктуры.
  • В результате российских атак в Херсонской общине 1 человек получил ранения.

Автор: 

больница (1511) Херсон (3486) автобус (138) Херсонская область (6030)
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