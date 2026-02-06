Дрон атаковал автобус в Херсоне: ранен водитель. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона: дрон атаковал пассажирский автобус, ранив водителя, а утренний артобстрел повредил здание медицинского учреждения.
Об этом сообщил Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.
Херсон
- Около 11:00 вражеский дрон сбросил взрывчатку на пассажирский автобус коммунального предприятия в Днепровском районе.
- Пострадал 39-летний водитель маршрутки. У него минно-взрывная травма. Сейчас врачи оказывают ему помощь.
- Около 7.00 российские террористические войска с временно оккупированного левого берега обстреляли Днепровский район. В очередной раз под вражеский удар попала территория одного из медицинских учреждений — есть прямые попадания снарядов в здание, выбиты окна, повреждено дорожное покрытие. Люди, к счастью, не пострадали.
Также Шанько сообщил, что в течение прошедших суток вражеские удары подверглись 4 населенных пункта Херсонской общины.
- Под огнем российской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Садовое, Антоновка, Приднепровское.
- Повреждены частные и многоэтажные дома, объект критической инфраструктуры.
- В результате российских атак в Херсонской общине 1 человек получил ранения.
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