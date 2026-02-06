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Новини Фото Атаки безпілотників на Херсон
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Дрон атакував автобус у Херсоні: поранено водія. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсону: дрон атакував пасажирський автобус, поранивши водія, а ранковий артобстріл пошкодив будівлі медичного закладу. 

Про це повідомив Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

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Херсон

  • Близько 11:00 ворожий дрон скинув вибухівку на пасажирський автобус комунального підприємства в Дніпровському районі.
  • Постраждав 39-річний водій маршрутки. В нього мінно-вибухова травма. Наразі лікарі надають йому допомогу.

Також читайте: РФ атакувала автобус із шахтарями на Дніпропетровщині: щонайменше 12 загиблих, 16 поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Обстріл автобуса в Херсоні
Обстріл автобуса в Херсоні

  • Близько 7.00 російські терористичні війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли Дніпровський район. Вчергове під ворожий удар потрапила територія одного з медичних закладів — є прямі влучання снарядів у будівлі, вибито вікна, пошкоджено дорожнє покриття. Люди, на щастя, не травмувались.

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Обстріл Херсону

Також читайте: Ворог впродовж дня атакував Херсонщину дронами та артилерією: троє загиблих, ще четверо – поранені

Також Шанько повідомив, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Херсонської громади.

  • Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Садове, Антонівка, Придніпровське.
  • Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, об'єкт критичної інфраструктури.
  • Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 1 людина отримала поранення.

Автор: 

лікарня (1255) Херсон (3774) автобус (184) Херсонська область (6900)
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