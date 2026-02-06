Дрон атакував автобус у Херсоні: поранено водія. ФОТОрепортаж
Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсону: дрон атакував пасажирський автобус, поранивши водія, а ранковий артобстріл пошкодив будівлі медичного закладу.
Про це повідомив Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.
Херсон
- Близько 11:00 ворожий дрон скинув вибухівку на пасажирський автобус комунального підприємства в Дніпровському районі.
- Постраждав 39-річний водій маршрутки. В нього мінно-вибухова травма. Наразі лікарі надають йому допомогу.
- Близько 7.00 російські терористичні війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли Дніпровський район. Вчергове під ворожий удар потрапила територія одного з медичних закладів — є прямі влучання снарядів у будівлі, вибито вікна, пошкоджено дорожнє покриття. Люди, на щастя, не травмувались.
Також Шанько повідомив, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Херсонської громади.
- Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Садове, Антонівка, Придніпровське.
- Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, об'єкт критичної інфраструктури.
- Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 1 людина отримала поранення.
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