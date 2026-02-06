РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18367 посетителей онлайн
Новости обстрелы Херсонщины Удары по энергетике
529 7

В четвертый раз за февраль россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ, - "Нафтогаз"

РФ атакует Херсонскую ТЭЦ

С начала февраля российские войска уже в четвертый раз атаковали Херсонскую ТЭЦ.

Об этом сообщает "Нафтогаз", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пять попаданий

Отмечается, что враг в течение суток наносит артиллерийские удары. Зафиксировано не менее пяти попаданий.

"Координируем действия с местными властями и прорабатываем все возможные варианты обеспечения теплом", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Читайте также: Россияне уже сутки бьют по Херсонской ТЭЦ, ситуация с теплом в городе – одна из самых критических, – глава "Нафтогаза"

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, российские войска с декабря активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ, из-за этого она неоднократно приостанавливала работу.
  • В начале января в "Нафтогазе" сообщили, что из-за разрушений она больше не может работать в обычном режиме и обеспечивать жителей города теплом.

Смотрите также: Более 60 иностранных делегатов осмотрели поврежденную российскими обстрелами Дарницкую ТЭЦ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нафтогаз (3055) ТЭЦ (175) Херсонская область (5661)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так знищте тец свиностополя
показать весь комментарий
06.02.2026 18:19 Ответить
А що так можно було..
Всі пишемо петицію Черчегавелу !!!
Негайно!! Йому ж не доповідають ...
показать весь комментарий
06.02.2026 23:37 Ответить
Якась зелена лядь обіцяла блекаут на москві. Напіздюнькала як завжди?
показать весь комментарий
06.02.2026 18:36 Ответить
Так, у Сполучених Штатах Америки є понад 20 населених пунктів (містечок, селищ, невключених громад) з назвою Moscow.

Найвідоміша - Москоу (Idaho), студентське місто в штаті Айдахо, де розташований Університет Айдахо.Інші приклади: міста чи селища з назвою Москоу є у штатах Пенсильванія (Pennsylvania), Теннессі (Tennessee), Канзас (Kansas), Огайо (Ohio), Мен (Maine) та інших.
Основні факти:

Походження назви: Більшість із них були засновані в XIX столітті і названі на честь Москви (столиці Росії) або через симпатію до Російської імперії, або через бажання запозичити екзотичну/престижну назву.Вимова: В англійській мові це слово вимовляється як "Москоу" ( /ˈmɒskoʊ/ ).Історія: Деякі містечка (наприклад, у штаті Мен) були названі на честь Москви після перемоги над Наполеоном у 1812 році.
Найбільша з них, Москоу в Айдахо, має населення понад 25 000 осіб.
показать весь комментарий
06.02.2026 23:38 Ответить
значить і там світло тре вирубить, хай амери своїм містам другу назву дають.
Бандерівськ, наприклад, або вже Задрищенськ, в честь трампа...
показать весь комментарий
07.02.2026 05:35 Ответить
Влада навіть столицю захистити нездатна, шо там казати про херсон.
показать весь комментарий
06.02.2026 19:17 Ответить
Коли купа грошей тече на "вiдновленя та ремонт" , нехай ******** щодня.
показать весь комментарий
06.02.2026 19:58 Ответить
 
 