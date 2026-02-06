В четвертый раз за февраль россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ, - "Нафтогаз"
С начала февраля российские войска уже в четвертый раз атаковали Херсонскую ТЭЦ.
Об этом сообщает "Нафтогаз", передает Цензор.НЕТ.
Пять попаданий
Отмечается, что враг в течение суток наносит артиллерийские удары. Зафиксировано не менее пяти попаданий.
"Координируем действия с местными властями и прорабатываем все возможные варианты обеспечения теплом", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, российские войска с декабря активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ, из-за этого она неоднократно приостанавливала работу.
- В начале января в "Нафтогазе" сообщили, что из-за разрушений она больше не может работать в обычном режиме и обеспечивать жителей города теплом.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всі пишемо петицію Черчегавелу !!!
Негайно!! Йому ж не доповідають ...
Найвідоміша - Москоу (Idaho), студентське місто в штаті Айдахо, де розташований Університет Айдахо.Інші приклади: міста чи селища з назвою Москоу є у штатах Пенсильванія (Pennsylvania), Теннессі (Tennessee), Канзас (Kansas), Огайо (Ohio), Мен (Maine) та інших.
Основні факти:
Походження назви: Більшість із них були засновані в XIX столітті і названі на честь Москви (столиці Росії) або через симпатію до Російської імперії, або через бажання запозичити екзотичну/престижну назву.Вимова: В англійській мові це слово вимовляється як "Москоу" ( /ˈmɒskoʊ/ ).Історія: Деякі містечка (наприклад, у штаті Мен) були названі на честь Москви після перемоги над Наполеоном у 1812 році.
Найбільша з них, Москоу в Айдахо, має населення понад 25 000 осіб.
Бандерівськ, наприклад, або вже Задрищенськ, в честь трампа...