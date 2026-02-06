В четвертый раз за февраль россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ, - "Нафтогаз"

С начала февраля российские войска уже в четвертый раз атаковали Херсонскую ТЭЦ.

Об этом сообщает "Нафтогаз", передает Цензор.НЕТ.

Пять попаданий

Отмечается, что враг в течение суток наносит артиллерийские удары. Зафиксировано не менее пяти попаданий.

"Координируем действия с местными властями и прорабатываем все возможные варианты обеспечения теплом", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Что предшествовало?

Как сообщалось, российские войска с декабря активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ, из-за этого она неоднократно приостанавливала работу.

В начале января в "Нафтогазе" сообщили, что из-за разрушений она больше не может работать в обычном режиме и обеспечивать жителей города теплом.

