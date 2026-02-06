Вчетверте за лютий росіяни атакували Херсонську ТЕЦ, - "Нафтогаз"
Від початку лютого російські війська вже вчетверте атакували Херсонську ТЕЦ.
Про це повідомляє "Нафтогаз", передає Цензор.НЕТ.
П’ять влучань
Зазначається, що ворог упродовж цілої доби завдає артилерійських ударів. Зафіксовано щонайменше п’ять влучань.
"Координуємо дії з місцевою владою та опрацьовуємо всі можливі варіанти забезпечення теплом", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Що передувало?
- Як повідомлялося, російські війська з грудня активно обстрілюють Херсонську ТЕЦ, через це вона неодноразово призупиняла роботу.
- На початку січня у "Нафтогазі" повідомили, що через руйнування вона більше не може працювати у звичайному режимі та забезпечувати мешканців міста теплом.
