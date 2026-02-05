Оккупанты обстреляли 35 населенных пунктов Херсонщины: 4 человека погибли, еще 5 - получили ранения

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Приднепровское, Садовое, Зеленовка, Белозерка, Станислав, Софиевка, Кизомыс, Янтарное, Днепровское, Александровка, Томина Балка, Никольское, Дарьевка, Понятовка, Токаревка, Берислав, Чаривное, Новорайск, Урожайное, Украинка, Червоное, Федоровка, Бургунка, Золотая Балка, Качкаровка, Осокоровка, Львово, Новоалександровка, Отрадокаменка, Республиканец, Саблуковка, Тягинка, Веселое и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 14 частных домов. Также оккупанты испортили складское помещение, троллейбусы и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 5 получили ранения.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 1 человека.

