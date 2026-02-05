Окупанти обстріляли 35 населених пунктів Херсонщини: 4 людини загинули, ще 5 - дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Янтарне, Дніпровське, Олександрівка, Томина Балка, Микільське, Дар'ївка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Чарівне, Новорайськ, Урожайне, Українка, Червоне, Федорівка, Бургунка, Золота Балка, Качкарівка, Осокорівка, Львове, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Республіканець, Саблуківка, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 14 приватних будинків.Також окупанти понівечили складське приміщення, тролейбуси та приватні автомобілі.

Через російську агресію 4 людини загинули, ще 5 - дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 1 людину.

