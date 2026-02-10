Рада ухвалила закон про примусову евакуацію дітей і цивільних із зон бойових дій

У Куп’янську батько переховував 13-річного сина від евакуації

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні як закон урядовий законопроєкт щодо врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації (реєстр № 12353).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

"Це давно назріла законодавча ініціатива з огляду на необхідність удосконалення законодавства у сфері евакуації цивільного населення з районів проведення воєнних (бойових) дій, зокрема дітей, осіб з інвалідністю, громадян похилого віку та інших категорій населення, особливо в період повномасштабної війни росії проти України", - зазначив Богдан Драп’ятий.

Основні положення прийнятого Закону:

1. Рішення про проведення обов’язкової евакуації населення з населених пунктів, розташованих на територіях активних або можливих воєнних (бойових) дій, приймається військовими адміністраціями за пропозицією військового командування на відповідній території.

2. Обов’язкова евакуація дітей проводиться разом з одним із батьків, особою, яка їх замінює, чи іншим законним представником та здійснюється органами опіки та піклування із залученням Національної поліції для забезпечення публічної безпеки і порядку.

3. Рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб ухвалюється військовими адміністраціями за пропозицією військового командування та за погодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.

4. У разі якщо населений пункт розташований на території активних бойових дій і батьки відмовляються від обов’язкової евакуації дітей, евакуацію до безпечних районів здійснює Національна поліція з подальшою передачею дітей органам опіки та піклування на безпечних територіях.

5. На територіях, з яких проводиться обов’язкова евакуація, можуть запроваджуватися обмеження щодо порядку в’їзду (входу) та перебування.

Цей законопроєкт понад рік проходив процедури узгодження

Заступник Міністра внутрішніх справ України зауважив, що понад рік цей законопроєкт проходив процедури узгодження та пошуку оптимальних механізмів забезпечення безпеки, насамперед для тих категорій осіб, які через вік не можуть самостійно подбати про власну безпеку.

Топ коментарі
+5
нарешті, на 4 рік 12 річної війни.
10.02.2026 22:38 Відповісти
+4
Ну в 22 году может это было и не очень актуально из за скоротечности боевых действий, но конечно такое должно было сделать. И даже не только и не столько из за того что подвергаются опасности мирные жители - большинство все таки там люди которые могут выехать из Украины, а проблема в том что наши не могут полноценно работать там где ходят мирные. Плюс противник прикрывается и мирными жителями, и переодевается в гражданское. Наши солдаты должны знать - в населенном пункте никого из гражданских нет, и что любой кто не определяется как свой - автоматически обозначается как противник.
10.02.2026 23:22 Відповісти
+3
Люди БОЛТ ложили на інтернування, практики, іпану владу і людожерську державу в цілому!
11.02.2026 00:50 Відповісти
Коментувати
Підтримую?
11.02.2026 09:05 Відповісти
Да я ж не знаю поддерживаете Вы или нет. Почему это необходимо сделать чтобы помочь нашим воинам - я написал выше.
11.02.2026 23:23 Відповісти
А шашликів дадуть?
10.02.2026 22:51 Відповісти
Тепер і жінок в бус
10.02.2026 23:06 Відповісти
запам'ятай бовдуре
інтернування - звичайна практика застосування мер безпеки під час війни
10.02.2026 23:26 Відповісти
Люди БОЛТ ложили на інтернування, практики, іпану владу і людожерську державу в цілому!
11.02.2026 00:50 Відповісти
"Куля дуже багато змінює в голові, навіть якщо потрапляє в дупу."
11.02.2026 01:25 Відповісти
Цапику,ти про себе?
11.02.2026 09:07 Відповісти
верховна рада - непотрібне лайно під час війни
для того щоб евакуювати людей та майно не потрібні жодні окремі ухвали
існує структура СНБО, яка має виконувати свої функції належним чином та в разі потреби проводити інтернування
10.02.2026 23:24 Відповісти
Это пздц, будут сдавать территории.
11.02.2026 00:17 Відповісти
Не хвилюйся, тебе у Ліверпулі не здадуть.
11.02.2026 01:59 Відповісти
при відході наших військ з населених пунктів, які будуть окуповані, мають залишатись тільки купи цегли та щебінка !
жодних підвалів та висоток для орків !
мінувати все зазлегідь і підривати разом із орками.

.
11.02.2026 03:26 Відповісти
На самом деле вы конечно же правы. Одна ТМ-62 взорванная вовремя в сельском погребе - может спасти очень много жизней. Когда оркам негде накапливаться - они не могут ни просачиваться ни штурмовать. Не должно быть ни посадок ни населенных пунктов, как бы страшно это ни звучало - но это жизни наших солдат. Если нужно отходить - нужно отойти пусть на 10 километров - но эти 10 километров должны быть мертвой пустыней, где даже коту негде спрятаться. В этом случае любые атакующие силы должны будут эти 10 км пройти без возможности спрятаться, отдохнуть, поспать, накопиться. И потери будут сумасшедшие. В интернете миллион видео как наши штурмовики заходят в ранее оставленные села - и 95% боевой работы - это проверка и забрасывание гранатами сельских погребов. Хотя достаточно было при отступлении их все подорвать - и столько времени, сил и конечно же здоровья и жизней было бы спасено. То есть если фронт приближается на 5км - все мирные должны быть упакованы и вывезены, а все места возможно накопления противника заранее заминированы. В случае необходимости дернуть за веревку и выдернуть чеку УЗРГ, который вставлен в ТМ-62 в погребе, и к которому веревка привязана и выходит на улицу - это 5 секунд. Но потом это сотни патронов, десятки гранат - и возможно человеческие жизни.
11.02.2026 23:30 Відповісти
 
 