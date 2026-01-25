300 осіб евакуйовано з прикордонних громад Сумщини від початку року через постійні обстріли, - ОВА
Через постійні ворожі обстріли від початку цього року евакуйовано понад 300 мешканців прикордонних громад Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Прикордоння під постійними обстрілами
"Прикордонні громади Сумщини перебувають під постійними ворожими обстрілами. Люди вимушено залишають свої домівки – це складне рішення, але часто єдиний спосіб убезпечити життя", - зазначив голова ОВА.
Так, повідомляється, що від початку року з небезпечних територій евакуювалися 300 мешканців прикордонних громад, які росіяни атакують фактично щодня.
Підтримка людей під час евакуації
Обласна та місцева влада забезпечують підтримку людей, які евакуюються.
Зокрема, в області:
- підготовлені місця для тимчасового й тривалого проживання - понад 1350 місць для ВПО,
- працюють транзитні центри у Сумах, Ромнах і на Шосткинщині.
Крім того, за підтримки міжнародних партнерів реалізуються довгострокові рішення: у модульних будинках у Нижньосироватській та Липоводолинській громадах вже проживають майже 100 людей.
"Закликаю жителів громад, де оголошена евакуація, подбати про себе та свої родини", - додав Григоров.
