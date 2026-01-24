Понад 80 ворожих обстрілів за добу зафіксовано на Сумщині: двоє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Протягом доби російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 36 населених пунктах у 18 територіальних громадах Сумської області, унаслідок чого є постраждалі серед мирних жителів.

Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок 24 січня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі

Так, у Сумській громаді через атаки ворожими безпілотниками постраждали жінки 58 та 65 років.

Атаковані громади

Зазначається, що найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Також дивіться: Двоє цивільних поранені внаслідок атаки FPV-дрона на Сумщині. ФОТО

Під ударами ворога були населені пункти таких громад: Сумська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Миколаївська сільська, Краснопільська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська, Новослобідська, Путивльська, Боромлянська, Великописарівська та Недригайлівська.

Руйнування

Для атак ворог застосовував артилерію, міномети, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, об'єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;

у Свеській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль;

у Путивльській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;

у Боромлянській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль;

у Глухівській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні житлові будинки;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об'єкт цивільної інфраструктури;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

Також дивіться: П’ятеро людей поранено, зокрема 7-річну дитину, внаслідок ворожих атак на Сумщину. ФОТОрепортаж

Евакуація

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 115 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 21 годину 47 хвилин.