Понад 80 ворожих обстрілів за добу зафіксовано на Сумщині: двоє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру
Протягом доби російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 36 населених пунктах у 18 територіальних громадах Сумської області, унаслідок чого є постраждалі серед мирних жителів.
Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок 24 січня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі
Так, у Сумській громаді через атаки ворожими безпілотниками постраждали жінки 58 та 65 років.
Атаковані громади
Зазначається, що найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад: Сумська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Миколаївська сільська, Краснопільська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська, Новослобідська, Путивльська, Боромлянська, Великописарівська та Недригайлівська.
Руйнування
Для атак ворог застосовував артилерію, міномети, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, об'єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;
- у Свеській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль;
- у Путивльській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
- у Боромлянській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль;
- у Глухівській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні житлові будинки;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний легковий автомобіль;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.
Евакуація
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 115 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 21 годину 47 хвилин.
