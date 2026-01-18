П’ятеро людей поранено, зокрема 7-річну дитину, внаслідок ворожих атак на Сумщину. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби російські війська вчинили понад 100 обстрілів по 41 населеному пункту у 17 громадах Сумської області, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомляє голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Постраждали мирні жителі
- внаслідок атак БпЛА поранено 23-річного чоловіка, травмовано 77-річну жінку;
- через удар КАБом постраждали жінки 66 і 76 років та 7-річний хлопчик.
Медики надають їм необхідну допомогу.
Пошкодження у громадах
- Сумська – багатоквартирні й приватні будинки, нежитлові приміщення, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, об’єкт інфраструктури;
- Миколаївська сільська – приватні будинки, автомобілі;
- Середино-Будська – знищено автомобіль, пошкоджено житлові будинки;
- Ямпільська – приватний житловий будинок;
- Попівська – об’єкти цивільної інфраструктури;
- Білопільська – господарське приміщення;
- Тростянецька – нежитлове приміщення.
Також зазначається, що евакуйовано 5 людей.
Повітряна тривога тривала 22 години 24 хвилини.
Наслідки обстрілів
Наслідки ворожих атак показали в ГУ Нацполіції в Сумській області.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль