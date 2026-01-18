П’ятеро людей поранено, зокрема 7-річну дитину, внаслідок ворожих атак на Сумщину. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська вчинили понад 100 обстрілів по 41 населеному пункту у 17 громадах Сумської області, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Постраждали мирні жителі

У Сумській громаді:

  • внаслідок атак БпЛА поранено 23-річного чоловіка, травмовано 77-річну жінку;
  • через удар КАБом постраждали жінки 66 і 76 років та 7-річний хлопчик.

Медики надають їм необхідну допомогу.

Пошкодження у громадах

  • Сумська – багатоквартирні й приватні будинки, нежитлові приміщення, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, об’єкт інфраструктури;
  • Миколаївська сільська – приватні будинки, автомобілі;
  • Середино-Будська – знищено автомобіль, пошкоджено житлові будинки;
  • Ямпільська – приватний житловий будинок;
  • Попівська – об’єкти цивільної інфраструктури;
  • Білопільська – господарське приміщення;
  • Тростянецька – нежитлове приміщення.

Також зазначається, що евакуйовано 5 людей.

Повітряна тривога тривала 22 години 24 хвилини.

Наслідки обстрілів 

Наслідки ворожих атак показали в ГУ Нацполіції в Сумській області.

Обстріли Сумщини
