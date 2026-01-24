Более 80 вражеских обстрелов за сутки зафиксировано на Сумщине: двое пострадавших, повреждена гражданская инфраструктура.
В течение суток российские войска осуществили более 80 обстрелов по 36 населенным пунктам в 18 территориальных громадах Сумской области, в результате чего есть пострадавшие среди мирных жителей.
О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на утро 24 января рассказали в ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
Так, в Сумской грромаде в результате атак вражескими беспилотниками пострадали женщины 58 и 65 лет.
Атакованные громады
Отмечается, что больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад: Сумская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Николаевская сельская, Краснопольская, Глуховская, Шалыгинская, Есманьская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская, Свесская, Зноб-Новгородская, Новослободская, Путивльская, Боромлянская, Великописаревская и Недригайловская.
Разрушения
Для атак враг применял артиллерию, минометы, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Сумской громаде поврежден многоквартирный жилой дом, объекты гражданской инфраструктуры, нежилые помещения;
- в Свесской громаде поврежден частный легковой автомобиль;
- в Путивльской громаде повреждены частные жилые дома;
- в Боромлянской громаде поврежден частный легковой автомобиль;
- в Глуховской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, многоквартирные жилые дома;
- в Николаевской сельской громаде поврежден частный легковой автомобиль;
- в Середино-Будской громаде поврежден частный жилой дом, объект гражданской инфраструктуры;
- в Зноб-Новгородской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.
Эвакуация
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 115 человек.
За сутки воздушная тревога в области продолжалась 21 час 47 минут.
