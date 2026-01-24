Более 80 вражеских обстрелов за сутки зафиксировано на Сумщине: двое пострадавших, повреждена гражданская инфраструктура.

В течение суток российские войска осуществили более 80 обстрелов по 36 населенным пунктам в 18 территориальных громадах Сумской области, в результате чего есть пострадавшие среди мирных жителей.

О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на утро 24 января рассказали в ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие

Так, в Сумской грромаде в результате атак вражескими беспилотниками пострадали женщины 58 и 65 лет.

Атакованные громады

Отмечается, что больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад: Сумская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Николаевская сельская, Краснопольская, Глуховская, Шалыгинская, Есманьская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская, Свесская, Зноб-Новгородская, Новослободская, Путивльская, Боромлянская, Великописаревская и Недригайловская.

Разрушения

Для атак враг применял артиллерию, минометы, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Сумской громаде поврежден многоквартирный жилой дом, объекты гражданской инфраструктуры, нежилые помещения;

в Свесской громаде поврежден частный легковой автомобиль;

в Путивльской громаде повреждены частные жилые дома;

в Боромлянской громаде поврежден частный легковой автомобиль;

в Глуховской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, многоквартирные жилые дома;

в Николаевской сельской громаде поврежден частный легковой автомобиль;

в Середино-Будской громаде поврежден частный жилой дом, объект гражданской инфраструктуры;

в Зноб-Новгородской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Эвакуация

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 115 человек.

За сутки воздушная тревога в области продолжалась 21 час 47 минут.