300 человек эвакуированы из приграничных громад Сумщины с начала года из-за постоянных обстрелов, - ОВА

Из-за постоянных вражеских обстрелов с начала этого года эвакуировано более 300 жителей приграничных громад Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Приграничные территории под постоянными обстрелами

"Приграничные громады Сумщины находятся под постоянными вражескими обстрелами. Люди вынуждены покидать свои дома – это сложное решение, но часто единственный способ обезопасить жизнь", – отметил глава ОГА.

Так, сообщается, что с начала года из опасных территорий эвакуировались 300 жителей приграничных громад, которые россияне атакуют фактически ежедневно.

Поддержка людей во время эвакуации

Областные и местные власти обеспечивают поддержку эвакуируемых людей.

В частности, в области:

Подготовлены места для временного и длительного проживания - более 1350 мест для ВПЛ,

работают транзитные центры в Сумах, Ромнах и на Шостковщине.

Кроме того, при поддержке международных партнеров реализуются долгосрочные решения: в модульных домах в Нижнесыроватской и Липоводолинской громадах уже проживают почти 100 человек.



"Призываю жителей громад, где объявлена эвакуация, позаботиться о себе и своих семьях", - добавил Григоров.