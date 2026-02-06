Понад тисячу жителів залишаються в Куп’янській громаді, але зв’язок з ними відсутній, - МВА
У Куп’янській громаді в Харківській області залишаються понад тисячу жителів, однак зв’язок з ними повністю відсутній. Дітей серед них немає.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив керівник Куп’янської МВА Андрій Беседін.
Понад тисячу людей без зв’язку
"За нашою статистикою, більше тисячі людей залишаються у Куп’янській громаді, але, на жаль, з ними зв’язок повністю відсутній. Єдині, хто може допомогти їм з евакуацією, це наші Сили оборони", – зазначив він.
Територія громади - під контролем Сил оборони
За словами Беседіна, безпекова ситуація у громаді вкрай складна, обстріли не припиняються, однак уся територія перебуває під контролем ЗСУ.
"Вся інформація від окупантів – на внутрішню публіку, на ті болота. І близько не відповідає дійсності. Вся територія громади – під контролем Сил оборони України. Це і Ківшарівка, і Куп’янськ-Вузловий, і безпосередньо Куп’янськ, де постійно проводиться операція по виявленню та ліквідації ворога", – наголоси він.
Чи залишилися в громаді діти?
Беседін розповів, що наразі інформації про можливе перебування у громаді дітей немає, проте більше 20 неповнолітніх оголошені в розшук як зниклі, оскільки зв’язку з їхніми родинами немає.
"Ми сподіваємося, що ці родини виїхали у більш безпечні регіони України чи за кордон і тому не виходять на зв’язок", – додав він.
Ситуація в Куп’янську-Вузловому
У Куп’янську-Вузловому, за даними Беседіна, залишаються понад 200 жителів, здебільшого – людей похилого віку.
Протягом січня з громади вдалося евакуювати 74 людини.
"Центр підтримки куп’янчан (працює у Харкові. – Ред.) на сьогодні обслуговує понад 11 тисяч наших жителів. У нашому медичному центрі, який відкрився у Харкові, за минулий місяць первинна ланка прийняла 2300 пацієнтів і понад 2000 – вузькопрофільні лікарі. Зараз готуємо відкриття реабілітаційного відділення", – розповів Беседін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль