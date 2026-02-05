Ситуація в Куп’янську - на нашу користь, - Трегубов
У Куп'янську Харківської області російські війська остаточно локалізовані одному кварталі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Суспільного розповів начальник відділення комунікації Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов.
Військові РФ остаточно локалізовані
"Ситуація в Купʼянську на нашу користь і ще вирівнюється на нашу користь додатково", - зазначив трегугоб.
За його словами, здебільшого всі росіяни у Купʼянську сконцентровані на одному "пʼятачку" - це район міської лікарні, квартал висоток у центрі міста, трішки правіше від центру міста.
"До того ще були окремі такі "пакети", розкидані містом, у тому числі у південній частині. Зараз їх ліквідували остаточно й залишився тільки оцей осередочок. Квартал колодязем стоїть і там досі в окремих навіть не будівлях, в окремих підʼїздах цих будівель перебувають залишки росіян, себто вони остаточно локалізовані", - розповів він.
Ключові загрози
За словами Трегубова, у зоні відповідальності Угруповання об'єднаних сил є дві ключові загрози від РФ.
"Одна ключова загроза - це спроба росіян прорватися в районі Вовчанська, друга ключова загроза - це спроба росіян прорватися в районі Лимана", - пояснив Трегубов.
Ситуація у прикордонні
Стосовно ситуації у прикордонні він зазначив, що росіяни намагаються "промацувати" українську територію, українську оборону щодо слабких місць без особливого для них успіху.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Сили оборони відновили положення в Куп’янську.
- За словами речника Угруповання Об'єднаних сил підполковника Віктора Трегубова, у Куп’янську в оточенні Сил оборони України перебуває близько 50 військових РФ.
