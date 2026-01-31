Куп’янськ-Вузловий під контролем Сил оборони, знищуються малі групи противника, що проникають у селище, - DeepState
Куп’янськ-Вузловий на Харківщині наразі перебуває під контролем Сил Оборони України.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Які є підтвердження?
"По ситуації з Куп'янськ-Вузловим - селище під повним контролем Сил Оборони України. Останні дні гарним підтвердженням є щоденні відео українського військовослужбовця. Він не тільки без броніка і каски, а ще й без шапки, ходить по центру селища", - йдеться у повідомленні.
Тактика просочування
Як інформує DeepState, дійсно іноді в селище проникають малі групи противника, мета яких з району Піщаного по залізниці інфільтруватися в Куп'янськ-Вузловий. Але їх зачищають, і це робиться, на жаль, відносно часто, проте робиться, щоб не допустити подальшого накопичення.
По Петропавлівці ситуація поки уточнюється.
Що передувало?
- Раніше у Міноборони Росії заявили, що нібито захопили Куп'янськ-Вузловий на Харківщині, а також Новояковлівку на Запоріжжі.
- Своєю чергою, Угруповання об’єднаних сил заявило, що Куп’янськ-Вузловий не перебуває під контролем РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль