Куп’янськ-Вузловий під контролем Сил оборони, знищуються малі групи противника, що проникають у селище, - DeepState

Куп’янськ-Вузловий на Харківщині наразі перебуває під контролем Сил Оборони України.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Які є підтвердження?

"По ситуації з Куп'янськ-Вузловим - селище під повним контролем Сил Оборони України. Останні дні гарним підтвердженням є щоденні відео українського військовослужбовця. Він не тільки без броніка і каски, а ще й без шапки, ходить по центру селища", - йдеться у повідомленні.

Тактика просочування

Як інформує DeepState, дійсно іноді в селище проникають малі групи противника, мета яких з району Піщаного по залізниці інфільтруватися в Куп'янськ-Вузловий. Але їх зачищають, і це робиться, на жаль, відносно часто, проте робиться, щоб не допустити подальшого накопичення.

По Петропавлівці ситуація поки уточнюється.

Що передувало?

  • Раніше у Міноборони Росії заявили, що нібито захопили Куп'янськ-Вузловий на Харківщині, а також Новояковлівку на Запоріжжі.
  • Своєю чергою, Угруповання об’єднаних сил заявило, що Куп’янськ-Вузловий не перебуває під контролем РФ. 

Це не селище. Це дуже важлива вузлова станція, навіть у маштабах колишнього срср.
31.01.2026 08:20 Відповісти
Зашибісь "підтвердження"! Військовослужбовець ходить без броніка і каски по селищу... Може він контужений?
31.01.2026 09:16 Відповісти
Сама ти контужена. Аби десь висратись. Мало тобі підтверджень в мережі? То поїдь подивись. І шапку вдягни.
31.01.2026 10:23 Відповісти
Ні, він просто сміливий!
31.01.2026 13:39 Відповісти
 
 