Новости Бои на Купянском направлении
2 398 4

Купянск-Узловой под контролем Сил обороны, уничтожаются небольшие группы противника, проникающие в поселок, - DeepState

Бои за Купянск-Узловой

Купянск-Узловой в Харьковской области в настоящее время находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Какие есть подтверждения?

"По ситуации с Купянск-Узловым - поселок под полным контролем Сил обороны Украины. Последние дни хорошим подтверждением являются ежедневные видео украинского военнослужащего. Он не только без бронежилета и каски, но и без шапки, ходит по центру поселка", - говорится в сообщении.

Тактика просачивания

Как сообщает DeepState, действительно иногда в поселок проникают небольшие группы противника, цель которых из района Песчаного по железной дороге инфильтрироваться в Купянск-Узловой. Но их зачищают, и это делается, к сожалению, относительно часто, однако делается, чтобы не допустить дальнейшего накопления.

По Петропавловке ситуация пока уточняется.

Что предшествовало?

  • Ранее в Минобороны России заявили, что якобы захватили Купянск-Узловой в Харьковской области, а также Новояковлевку в Запорожской области.
  • В свою очередь, Группировка объединенных сил заявила, что Купянск-Узловой не находится под контролем РФ. 

Це не селище. Це дуже важлива вузлова станція, навіть у маштабах колишнього срср.
31.01.2026 08:20 Ответить
Зашибісь "підтвердження"! Військовослужбовець ходить без броніка і каски по селищу... Може він контужений?
31.01.2026 09:16 Ответить
Сама ти контужена. Аби десь висратись. Мало тобі підтверджень в мережі? То поїдь подивись. І шапку вдягни.
31.01.2026 10:23 Ответить
Ні, він просто сміливий!
31.01.2026 13:39 Ответить
 
 