Купянск-Узловой под контролем Сил обороны, уничтожаются небольшие группы противника, проникающие в поселок, - DeepState
Купянск-Узловой в Харьковской области в настоящее время находится под контролем Сил обороны Украины.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Какие есть подтверждения?
"По ситуации с Купянск-Узловым - поселок под полным контролем Сил обороны Украины. Последние дни хорошим подтверждением являются ежедневные видео украинского военнослужащего. Он не только без бронежилета и каски, но и без шапки, ходит по центру поселка", - говорится в сообщении.
Тактика просачивания
Как сообщает DeepState, действительно иногда в поселок проникают небольшие группы противника, цель которых из района Песчаного по железной дороге инфильтрироваться в Купянск-Узловой. Но их зачищают, и это делается, к сожалению, относительно часто, однако делается, чтобы не допустить дальнейшего накопления.
По Петропавловке ситуация пока уточняется.
Что предшествовало?
- Ранее в Минобороны России заявили, что якобы захватили Купянск-Узловой в Харьковской области, а также Новояковлевку в Запорожской области.
- В свою очередь, Группировка объединенных сил заявила, что Купянск-Узловой не находится под контролем РФ.
