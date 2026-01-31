Купянск-Узловой под контролем Сил обороны, уничтожаются небольшие группы противника, проникающие в поселок, - DeepState

Купянск-Узловой в Харьковской области в настоящее время находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие есть подтверждения?

"По ситуации с Купянск-Узловым - поселок под полным контролем Сил обороны Украины. Последние дни хорошим подтверждением являются ежедневные видео украинского военнослужащего. Он не только без бронежилета и каски, но и без шапки, ходит по центру поселка", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне нанесли удар по Купянску-Узловому, ранены 2 человека

Тактика просачивания

Как сообщает DeepState, действительно иногда в поселок проникают небольшие группы противника, цель которых из района Песчаного по железной дороге инфильтрироваться в Купянск-Узловой. Но их зачищают, и это делается, к сожалению, относительно часто, однако делается, чтобы не допустить дальнейшего накопления.

По Петропавловке ситуация пока уточняется.

Что предшествовало?

Ранее в Минобороны России заявили, что якобы захватили Купянск-Узловой в Харьковской области, а также Новояковлевку в Запорожской области.

В свою очередь, Группировка объединенных сил заявила, что Купянск-Узловой не находится под контролем РФ.

Читайте также: Оккупанты в Купянске в строгом окружении, - Трегубов